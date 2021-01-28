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居家換新色！2021代表色極致灰、亮麗黃帶來安定燦爛

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Roberto Cavalli  LEOPARD FRAME床組／特價38,930元。圖／日比提供
Roberto Cavalli  LEOPARD FRAME床組／特價38,930元。圖／日比提供

2020年，全球因為新冠肺炎疫情，不少人們的心情都被染上一層灰，而色彩預測機構Pantone所公布的2021年度代表色，就選用「極致灰」、「亮麗黃」為代表，因為極致灰能為人們帶來安定、暖心的力量，至於亮麗黃，曾帶來彷彿陽光的明亮燦爛。而回歸到2021的寢具，極致灰成為不少寢具新品顏色的首選。

義大利的SOMMA的AURUM床組，巧妙結合石灰色與大理石紋理，並加入金黃色細線，彷彿陽光透過窗簾隙縫撒下般的美麗，也結合極致灰與亮麗黃，帶來希望的感受。

擅長玩弄單色的CALVIN KLEIN，在全新GRID FORMATION床組上，靈感來自清晨時分在嫩芽上的朝露，以方正的幾何線條，對配深淺不一的灰色，展現出豐富的層次感，也帶來平靜的居家生活。

華麗風格強烈的Roberto Cavalli， LEOPARD FRAME床組採用數位印染，以虎斑豹紋搭配巴洛克圖騰，閃耀出亮麗黃的極致風格，為居家帶來貴氣感，數位印染製作出仿真皮草印花、細緻陰影效果，極具收藏價值。

SOMMA AURUM床組／特價30,430元。圖／日比提供
SOMMA AURUM床組／特價30,430元。圖／日比提供
CALVIN KLEIN GRID FORMATION床組／特價16,110元。圖／日比提供
CALVIN KLEIN GRID FORMATION床組／特價16,110元。圖／日比提供

義大利 新冠肺炎 疫情

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