快訊

型男求轉運改新名長達15字 擔心印章刻不下父母也傻眼

和桃園有關？台中漢來海港城餐廳突封館消毒 市府說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

籃球迷看過來！NBA Store打造新春限定系列

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
NBA Store Taiwan提供球迷，運用像是芝加哥公牛隊的紅色球隊服飾來做過年期間的造型選擇。圖／摩曼頓提供
NBA Store Taiwan提供球迷，運用像是芝加哥公牛隊的紅色球隊服飾來做過年期間的造型選擇。圖／摩曼頓提供

身為籃球迷的人都不會想錯過，為了迎接新春的到來NBA Store Taiwan也推薦了多款討喜的紅色造型，甚至祭出抽獎及限量滿額贈禮活動，有機會獲得限定麻將、撲克牌等產品。而百年運動品牌Mitchell & Ness則在台打造期間限定店，重現費城旗艦店風格，帶領籃球迷們重回運動賽史的傳奇時光。

紅色服飾是新春期間最應景的搭配之一，所以NBA Store Taiwan也順勢提供了球迷，運用像是芝加哥公牛隊的紅色球隊服飾來做過年期間的造型選擇。若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。或是戴上裝飾有亮紅和金色細節的重點單品，以及利用不同深淺、色調的紅作搭配，使得整體視覺效果豐富。不僅如此，NBA Store Taiwan還自1月29日起至2月28日，推出會員單筆滿額即可參與APP線上抽獎試手氣，有機會把遊戲主機等大獎帶回家；還有滿額即贈撲克牌、或行動電源和特製麻將組。

而從即日起到3月22日為止，Mitchell & Ness則復刻了費城旗艦店風格，在台北成立期間限定店。提供將有近50款以上的球衣、球褲款式，還有懷舊味十足的場上熱身外套、投籃練習衣，以及話題性十足的聯名系列商品等。甚至是復古元素濃厚的冬季外套、帽款毛帽，新版本的球員號碼T恤等都一一呈現，讓喜愛NBA的朋友們能至現場試穿體驗。

若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。圖／摩曼頓提供
若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。圖／摩曼頓提供
NBA Store Taiwan自1月29日起至2月28日，推出滿額贈送特製麻將組。圖／摩曼頓提供
NBA Store Taiwan自1月29日起至2月28日，推出滿額贈送特製麻將組。圖／摩曼頓提供
從即日起到3月22日為止，Mitchell & Ness則復刻了費城旗艦店風格，在台北成立期間限定店。圖／異議國際提供
從即日起到3月22日為止，Mitchell & Ness則復刻了費城旗艦店風格，在台北成立期間限定店。圖／異議國際提供
戴上裝飾有亮紅和金色細節的重點單品，以及利用不同深淺、色調的紅作搭配，使得整體視覺效果豐富。圖／摩曼頓提供
戴上裝飾有亮紅和金色細節的重點單品，以及利用不同深淺、色調的紅作搭配，使得整體視覺效果豐富。圖／摩曼頓提供

麻將 芝加哥

延伸閱讀

NBA／回憶灰狼、勇士交易 維金斯：雙方各取所需

NBA／沙波尼斯貢獻大三元 溜馬客場擊退黃蜂

NBA／「玫瑰」羅斯動向受矚 傳這兩隊有興趣出手交易

NBA／僅6隊未受延賽影響 聯盟公佈上半季賽程調整

相關新聞

設計美好生活 回歸住宅自然與真切樸質

「設計，以機能為主。強調線條分割與比例和諧的美學概念。」 晴玥設計 黃俊勳。

籃球迷看過來！NBA Store打造新春限定系列

身為籃球迷的人都不會想錯過，為了迎接新春的到來NBA Store Taiwan也推薦了多款討喜的紅色造型，甚至祭出抽獎及...

過年拜地基主更方便！7-11「奮起湖便當、美式烤半雞」超夯　TGI FRIDAYS首次進軍超商推烤雞翅、雞柳條

新年將至，7-ELEVEN即日起推出開運鮮食系列，除了地基主最愛的大雞腿便當、超奢華的鰻魚玉子御膳便當之外，更攜手美式餐...

快託人去搶！已停產的白州12年 3月於日本限量復出

日本三得利日前正式宣佈，已經停產兩年半的日本威士忌白州白州12年，預定3月30日限量復出日本市場；但日本三得利並未說明，...

把握僅有賞櫻機會！國光客運武陵賞櫻專車預售熱烈

武陵農場櫻花季自2月12日（農曆大年初一）展開，循往例實施交通疏運管制，限定持有通行證住宿遊客與團客才能進場，鼓勵民眾踴...

玩你沒玩過的！情人節最受歡迎五大排行揭曉

一年一度的西洋情人節即將來臨，雄獅旅遊趁著情人節熱潮推出新的玩樂品牌—「隨遊SUIYO」，主要販售各類門票、餐券、活動體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。