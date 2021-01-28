聽新聞
test
0:00 / 0:00
籃球迷看過來！NBA Store打造新春限定系列
身為籃球迷的人都不會想錯過，為了迎接新春的到來NBA Store Taiwan也推薦了多款討喜的紅色造型，甚至祭出抽獎及限量滿額贈禮活動，有機會獲得限定麻將、撲克牌等產品。而百年運動品牌Mitchell & Ness則在台打造期間限定店，重現費城旗艦店風格，帶領籃球迷們重回運動賽史的傳奇時光。
紅色服飾是新春期間最應景的搭配之一，所以NBA Store Taiwan也順勢提供了球迷，運用像是芝加哥公牛隊的紅色球隊服飾來做過年期間的造型選擇。若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。或是戴上裝飾有亮紅和金色細節的重點單品，以及利用不同深淺、色調的紅作搭配，使得整體視覺效果豐富。不僅如此，NBA Store Taiwan還自1月29日起至2月28日，推出會員單筆滿額即可參與APP線上抽獎試手氣，有機會把遊戲主機等大獎帶回家；還有滿額即贈撲克牌、或行動電源和特製麻將組。
而從即日起到3月22日為止，Mitchell & Ness則復刻了費城旗艦店風格，在台北成立期間限定店。提供將有近50款以上的球衣、球褲款式，還有懷舊味十足的場上熱身外套、投籃練習衣，以及話題性十足的聯名系列商品等。甚至是復古元素濃厚的冬季外套、帽款毛帽，新版本的球員號碼T恤等都一一呈現，讓喜愛NBA的朋友們能至現場試穿體驗。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言