籃球迷看過來！NBA Store打造新春限定系列

身為籃球迷的人都不會想錯過，為了迎接新春的到來NBA Store Taiwan也推薦了多款討喜的紅色造型，甚至祭出抽獎及限量滿額贈禮活動，有機會獲得限定麻將、撲克牌等產品。而百年運動品牌Mitchell & Ness則在台打造期間限定店，重現費城旗艦店風格，帶領籃球迷們重回運動賽史的傳奇時光。

紅色服飾是新春期間最應景的搭配之一，所以NBA Store Taiwan也順勢提供了球迷，運用像是芝加哥公牛隊的紅色球隊服飾來做過年期間的造型選擇。若想在紅色重點穿搭中增添時尚街頭態度，不妨搭配黑色系運動休閒長褲穿出層次感。或是戴上裝飾有亮紅和金色細節的重點單品，以及利用不同深淺、色調的紅作搭配，使得整體視覺效果豐富。不僅如此，NBA Store Taiwan還自1月29日起至2月28日，推出會員單筆滿額即可參與APP線上抽獎試手氣，有機會把遊戲主機等大獎帶回家；還有滿額即贈撲克牌、或行動電源和特製麻將組。