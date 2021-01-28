過年拜地基主更方便！7-11「奮起湖便當、美式烤半雞」超夯　TGI FRIDAYS首次進軍超商推烤雞翅、雞柳條

新年將至，7-ELEVEN即日起推出開運鮮食系列，除了地基主最愛的大雞腿便當、超奢華的鰻魚玉子御膳便當之外，更攜手美式餐廳TGI FRIDAYS推出聯名BBQ烤雞翅及雞柳條，24小時都可吃到餐廳美味。CITY TEA現萃茶2月3日起也將推出逾10款「超級正面金句賞」杯套，讓新的一年每天都超級正面， 即日起至2月16日現萃茶全品項（含現萃茶珍珠系列）任選買3杯送1杯。

除夕當天不少人會拜「家中守護神」地基主，祈求一整年平安順遂，民間習俗傳說地基主最愛吃雞腿。7-ELEVEN表示，為了節省時間，許多人會購買雞腿便當祭祀地基主，每到除夕當天，主打有雞腿、有菜又有飯的「經典奮起湖便當」及「奮起湖雙拼便當」單日銷量是平日的4倍以上，「21Plus美式烤半雞」在除夕當日也有2倍的銷售成長。今年再推新品「21Plus香草烤雞腿薑黃飯」，超大香草烤雞腿占便當1/2以上，配上雞汁薑黃飯，提供祭拜新選擇。

由於過年期間許多店家沒有營業，初二到初五是7-ELEVEN冷凍食品的銷售高峰，銷量可較平日成長1成以上，尤其愈晚賣愈好。

看準過年商機，7-ELEVEN首度攜手美式餐廳TGI FRIDAYS共同開發獨家限量「TGI FRIDAYS BBQ烤雞翅」、「TGI FRIDAYS BBQ雞柳條」，這也是TGI FRIDAYS首次進軍超商通路，由TGI FRIDAYS主廚監製，以店內招牌的BBQ風味醬汁進行研發，BBQ烤雞翅使用美國道地煙燻醬汁調味，BBQ雞柳條則以清甜果香醬料入味，兩款新品皆為售價49元，1月29日上午10點準時在OPEN POINT App推出10點OPEN POINT就能免費兌換其中1份，每款限量1萬份。