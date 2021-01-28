快託人去搶！已停產的白州12年 3月於日本限量復出

日本三得利日前正式宣佈，已經停產兩年半的日本威士忌白州白州12年，預定3月30日限量復出日本市場；但日本三得利並未說明，將會釋出多少數量，以及是否有機會供應海外市場。

白州12年於2018年6月正式停產，停產的原因是因為日本威士忌大受歡迎，導致原酒不足，因此自2018年6月起停止販售白州12年，2018年9月起停止販售響17年。

因為在1980年代，日本威士忌的銷售狀況相當糟糕，因此各酒廠紛紛作出減產決策。不過後來由於日本威士忌在國際賽事上的出色表現，讓需求大增，在需求遠大於供給量的情況下，價格也不斷飆高。在2018年6月白州12年停產之前，價格甚至在半年內飆升一倍。

日本三得利在2018年時表示，會增加200億日圓設備投資，待原酒充足後將再重新販售白州12年。

重現江湖的白州12年依舊是700毫升裝，酒精濃度依舊是43%，價格是日幣8500元，哲合台幣約2500元。酒標採用手工製作的越前和紙，維持一慣細膩、清新、優雅的視覺風格。

除了白州12年與響17以外，在過去幾年內，日本日本三得利也陸續停售白州10年、山崎10年等酒款。日本三得利同時指出，在過去5年內，已經花費約350億日元，進行生產威士忌所需要的資本投資。

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