致辛苦工作的你！私房錢3大方法犒賞自己　把錢變成喜歡的樣子

image source：pixabay（示意圖）

文／翁筠茜

每天辛苦工作賺錢，被重重的壓力追著跑，該如何放鬆心情、重拾工作動力呢？不少人會用努力存到的私房錢、零用錢來犒賞自己，為平淡的生活增添儀式感，重新充滿元氣地迎接新的挑戰。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議犒賞自己的3大方法，看看網友們都用什麼方式療癒身心吧。

▲網友熱議「犒賞自己」的熱門關鍵字，有「美食」、「購物」、「體驗」等討論。

image source：KEYPO大數據關鍵引擎／熱門關鍵字（分析區間：2020/01/15-2021/01/13 ）

一、品嚐美食吃好料（一年網路聲量4411筆）

說到犒賞自己，許多人第一個想到的當然就是「吃美食」！身在美食王國，我們很容易就可以吃到好吃的料理，不過由於平時工作繁忙，常常匆匆忙忙就打發一頓午餐，下班後終於有段空閒時間，很多網友就會趁機開發各地美食，為一成不變的生活增添新鮮感。

網友認為「上班那麼累就是要用美食犒賞自己啊」、「工作完吃一頓好料的，就有種犒賞自己辛苦上班的感覺」、「不吃美食無法釋放工作的壓力」，特別是在剛領到薪水的時候，看到認真工作終於得到實質的回報，當然要馬上吃頓好料犒賞一下囉！

image source：unsplash（示意圖）

二、購物血拼買起來（一年網路聲量1855筆）

偶爾想對自己好一點！許多網友會把辛苦存下的私房錢，拿去購買平常觀望已久的夢幻逸品，特別是在農曆春節前，更要添購新衣、新配件，慰勞辛苦工作一整年的自己，「購物完全就是一個治癒身心的行為」、「工作太心累，下班購物舒壓也是蠻合情合理的吧」、「壓力大就會想買東西發洩」。

尤其是高單價的名牌包、美妝產品，甚至是鑽石精品，更是女性網友時常提到的自我犒賞方式，套一句網友超常講的話：「錢沒有不見，它只是變成你喜歡的樣子」，把錢拿去買喜歡的東西也是個獎勵自己的好方法啊～

image source：pexels（示意圖）

三、體驗式消費（一年網路聲量1469筆）

除了有形的食物、購物，很多網友也會選擇用無形的「體驗式消費」來犒賞自己，獲得心靈上的滿足。網友最常提到的，就是固定為自己規劃一趟小旅行，暫時跳脫日常的紛擾，到不一樣的環境轉換心情，充電回到職場後發現「旅行讓自己更有動力賺錢」，特別是冷冷的天，許多網友會用溫泉旅行讓身體暖和起來、緩解疲勞；另外也有網友相當推薦用SPA按摩犒賞自己，認為不僅可以舒展肌肉，更能放鬆心情，「按完都覺得自己煥然一新」。

image source：unsplash（示意圖）

這3個網友熱議用私房錢犒賞自己的方法，是否有說中你的心聲呢？在花錢買快樂的時候可別把發票亂丟，全台首創專為女性設計的購物節活動「2020臺中女麗購」讓你有機會將發票換成大獎，獲得雙倍快樂！

image source：2020臺中女麗購

臺中是第一個打出女性購物節活動的城市，「2020臺中女麗購」自2020年12月9日至2021年2月6日熱烈舉行，只要2021年2月6日前到臺中任一店家消費，不限金額皆可於「台中購物節」APP登錄發票／合作店家收據，每累積滿500元即可參加抽獎，抽獎活動主打「天天抽美妝保養品」、「週週抽10萬禮金」、「雙週抽按摩椅」、「每月抽時尚轎車及鑽戒」，還有壓軸最大獎「黃金50兩」；合作店家包含各大百貨公司、飯店、餐廳、美妝、服飾，應有盡有，想在過年前採買一波新衣、美妝保養、年菜禮盒、吃頓大餐都可參加抽獎！

值得一提的是，今年為臺中第一年舉辦「臺中女麗購」，以後也會年年舉辦，未來每年都可以趁這個活動好好犒賞自己了！趕緊查詢自己消費的店家是否可以抽獎，並下載「台中購物節」APP參加抽獎活動吧～

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年01月15日至2021年01月13日。

【延伸閱讀】

爽玩爽吃！搭台中捷運就能到的3個夜市 別再擔心找不到停車位

不只興波咖啡！台北這4間咖啡廳都喝得到「世界冠軍咖啡」滋味



