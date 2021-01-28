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誠品進駐嘉義最美地標！市立美術館探索「嘉的顏色」
這裡絕對會是今年過年走春的人氣景點！由市定古蹟、日治時期菸酒公賣局嘉義分局原建物改建的「嘉義市立美術館」，融合新舊設計的建築美學，自去年9月登場以來，已迅速成為嘉義最美的文化地標，也是吸引年輕人造訪的IG打卡熱點。現在誠品書店也進駐美術館古蹟棟一樓展開期間限定店，以「藝術與閱讀的美好邂逅」為定位。
誠品書店嘉義美術館限定店，邀請久居嘉義的藝術家梁紹偉創作嘉義意象壁畫、職人精選藝術及生活風格選書，最大特色是提供逾千款特色繪畫書寫文具，呼應嘉義「畫都」的人文歷史以及美術館特色。並以美術館引人注目的門框窗櫺「湖水綠」等12款代表色，策畫「來嘉探索‧美的顏色」主題展，同時將隨美術館展覽主題規劃相應活動與選書推薦。
誠品近來以限定店形式進駐的店點，都有不同特色，像是屏東縣立圖書館、微風南山atre、高雄棧貳庫。誠品進駐歷史古蹟的建築除了甫開幕的嘉義市立美術館限定店，還有位於雲林虎尾日治時期派出所與消防隊舊址「合同廳舍」的誠品虎尾店，這也是全台首家開在歷史建築裡的誠品，本月迎來開幕7周年。
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