快訊

萊豬做肉鬆銷陸？網紅添亂 兩岸深陷惡意螺旋

經典情侶米奇米妮、彩色愛心 PANDORA情人節送好禮

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
玫瑰獻愛串飾手鍊套組-1，含Pandora Rose玫瑰獻愛吊飾+愛心釦頭手鍊，原價5,360元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供
玫瑰獻愛串飾手鍊套組-1，含Pandora Rose玫瑰獻愛吊飾+愛心釦頭手鍊，原價5,360元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供

西洋情人節將至，不論是戀人或是伴侶，都別忘了準備小小的驚喜來表達心意。丹麥品牌PANDORA特地做了全球研究調查，發現超過半數的參與者認為，當重要對象表明對自身的思念，並牢記如情人節等特殊節日時，更能感受到對方的在乎與關愛。因此，今年PANDORA的人節珠寶，以嶄新的工藝與設計重新演繹品牌設計的核心DNA—愛心，推出包括串飾、戒指、項鍊、耳環，以及一款全新心型T釦手鍊，豐富表達心意的選擇。

除了各種簍空與金雕的愛心圖騰，今年的情人節系列特別展現精湛的琺瑯工藝技術，在炙愛紅心與迷戀紫心串飾上，PANDORA使用透明琺瑯呈現反射感的金屬效果；在Pandora Rose粉紅宣言琺瑯系列作品中，則透過飽和的色彩、手工混合透明與不透明的琺瑯重現天然寶石的質地。

同時，針對廣大的迪士尼粉絲，此次也有以925銀打造，綴以鋯石的米奇釦頭手鍊，裝飾紅色琺瑯愛心的吊墜，以及米奇、米妮的不對稱單鑽耳環。迪士尼系列，歌頌浪漫童話愛情故事！想要送花給對方？立體帶梗玫瑰串飾則是永不枯萎的選擇，以鍍14K金的Pandora Rose打造的這款串飾，花瓣裝飾漸層粉紅鋯石，美麗動人。

同時自即日起至2月28日止，還有多款價格優惠的情人節限定套組，包括充滿情人節元素的玫瑰獻愛串飾手鍊套組、以及象徵如同家人般溫暖情誼的家庭樹項鍊套組等，為彼此戴上深刻真摯的情感。

Pandora Rose粉紅宣言愛心琺瑯項鍊，8,180元， 僅部分門市限定販售。圖／PANDORA提供
Pandora Rose粉紅宣言愛心琺瑯項鍊，8,180元， 僅部分門市限定販售。圖／PANDORA提供
炙愛紅心串飾，1,480元。圖／PANDORA提供
炙愛紅心串飾，1,480元。圖／PANDORA提供
Pandora Rose纏繞之心串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora Rose纏繞之心串飾，2,480元。圖／PANDORA提供
家庭樹項鍊套組，含項鍊環+項鍊+心型家庭樹925銀吊飾，原價5,540元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供
家庭樹項鍊套組，含項鍊環+項鍊+心型家庭樹925銀吊飾，原價5,540元，套組優惠價3,980元。圖／PANDORA提供
Pandora Rose粉紅宣言愛心琺瑯雙圈戒指，3,980元， 僅部分門市限定販售。圖／PANDORA提供
Pandora Rose粉紅宣言愛心琺瑯雙圈戒指，3,980元， 僅部分門市限定販售。圖／PANDORA提供
PANDORA推出情人節新品與特惠組。圖／PANDORA提供
PANDORA推出情人節新品與特惠組。圖／PANDORA提供
Pandora Rose璀璨愛心許願骨戒指 ，2,480元。圖／PANDORA提供
Pandora Rose璀璨愛心許願骨戒指 ，2,480元。圖／PANDORA提供

情人節 愛心

相關新聞

經典情侶米奇米妮、彩色愛心 PANDORA情人節送好禮

西洋情人節將至，不論是戀人或是伴侶，都別忘了準備小小的驚喜來表達心意。丹麥品牌PANDORA特地做了全球研究調查，發現超...

挺防疫！王品「桃園20店」外帶優惠 醫護吃添好運85折

在全民防疫的時刻，王品集團針對「桃園地區」的10個品牌、20間門市，推出外帶、外送優惠，讓民眾在家中、辦公室也能做好防疫...

首次加入男裝、幕後團隊加入謝幕 VALENTINO高訂秀霸氣又溫馨

上一季的高級訂製大秀，VALENTINO以讓模特兒吊鋼絲、穿上超長的巨型白色系禮服的震撼視覺效果和設計讓人留下深刻印象。...

港澳米其林名單揭曉 世界50大最佳餐廳大班樓摘一星

米其林公布《香港澳門米其林指南2021》完整名單，香港共有69家、澳門有18家餐廳，獲得星級肯定；其中有10家餐廳是首次...

屈臣氏首辦「無差別擲筊大賽」！聖筊王喜獲萬元發財金

為了祈求全民健康美麗，屈臣氏今天（1月27日）在台北市西門町打造「屈塵寺」大型舞台，邀請「佳議員」謝佳見以一身勁裝大秀R...

入手PALLADIUM最佳時刻！滿額再抽頂級度假飯店住宿券

你一定要擁有的PALLADIUM鞋，為迎接即將到來的農曆新年，除了推出新款鞋履之外，還讓甫上市的「熱能智慧調控防水軍靴」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。