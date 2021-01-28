經典情侶米奇米妮、彩色愛心 PANDORA情人節送好禮

西洋情人節將至，不論是戀人或是伴侶，都別忘了準備小小的驚喜來表達心意。丹麥品牌PANDORA特地做了全球研究調查，發現超過半數的參與者認為，當重要對象表明對自身的思念，並牢記如情人節等特殊節日時，更能感受到對方的在乎與關愛。因此，今年PANDORA的人節珠寶，以嶄新的工藝與設計重新演繹品牌設計的核心DNA—愛心，推出包括串飾、戒指、項鍊、耳環，以及一款全新心型T釦手鍊，豐富表達心意的選擇。

除了各種簍空與金雕的愛心圖騰，今年的情人節系列特別展現精湛的琺瑯工藝技術，在炙愛紅心與迷戀紫心串飾上，PANDORA使用透明琺瑯呈現反射感的金屬效果；在Pandora Rose粉紅宣言琺瑯系列作品中，則透過飽和的色彩、手工混合透明與不透明的琺瑯重現天然寶石的質地。

同時，針對廣大的迪士尼粉絲，此次也有以925銀打造，綴以鋯石的米奇釦頭手鍊，裝飾紅色琺瑯愛心的吊墜，以及米奇、米妮的不對稱單鑽耳環。迪士尼系列，歌頌浪漫童話愛情故事！想要送花給對方？立體帶梗玫瑰串飾則是永不枯萎的選擇，以鍍14K金的Pandora Rose打造的這款串飾，花瓣裝飾漸層粉紅鋯石，美麗動人。