寶格麗總裁：鐘表「即看即買」新模式！這兩年加碼女表

LVMH集結集團旗下高級製表品牌寶格麗（BVLGARI）、宇舶表（HUBLOT）、與真力時（ZENITH），透過網路的方式於線上舉辦LVMH WATCH WEEK虛擬表展於本週一1月25日開展。寶格麗全球總裁Jean-Christophe Babin更於今（1月27）日下午在羅馬透過網路接受台灣媒體聯訪。他除了談及疫情對寶格麗的影響，也分享了品牌的未來規劃。

而有了去年兩個虛擬表展的經驗，此次LVMH WATCH WEEK對寶格麗來說駕輕就熟。Babin也認為，未來疫情趨緩時，也不會再回到以往實體表展的型態，若還舉辦表展，會是透過網路和實體並行的方式，讓虛擬表展成為品牌溝通的一種選項。

今年於LVMH WATCH WEEK發表的新品，他表示，畢竟是以珠寶起家的品牌，女性商品的業績佔比超過70%，因此女表的比重也會在2021、2022年持續加重，尤其增加各種珠寶與珍稀工藝的運用。而男表則會延續發展市場主流的休閒運動。

Jean-Christophe Babin也透露，寶格麗會按照表展的行程，規劃16款腕表共3階段的波段性曝光。目前LVMH WATCH WEEK所發表的表款將於下週開始到貨，4月Watches & Wonders線上表展則會曝光8月前到貨的表款，8月Geneva Watch Days則會比照去年方式舉辨、並揭露10月前到貨的新表。「這概念有點接近時尚品牌『即看即買』的方式，」他說，寶格麗也正在評估是否參加針對亞洲媒體與經銷商舉辦的Watches & Wonders上海表展。

針對昨天LVMH集團公布了2020年全年以及2020年Q4的財報，Babin表示，以寶格麗為主的珠寶鐘表區塊，在年底有回彈到2019年Q4的積極表現。今年疫情雖尚有變數，但因旅遊受限而增多的流動資產，讓奢侈品的消費力相當被看好，只要消費者信心一回來就不會有問題。他也透露寶格麗2021年度的目標就是希望能追平2019年的成績。

而被問到，今年母集團LVMH完成併購美國珠寶品牌Tiffany & Co.，是否對本來是集團最大珠寶鐘表品牌的寶格麗造成影響？他表示，每個品牌的定位、市場、方向都不同，Tiffany擅長婚嫁鑽石、主力在美國；寶格麗有源自義大利的文化傳承，擅長頂級珠寶、主力市場在亞洲，並且擁有Tiffany目前還尚未發展成熟的高級製表，以及奢華旅館等。珠寶是過去10年間全球增長最快速的奢侈品區塊，他也持續看好寶格麗未來的成長。