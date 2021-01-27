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首次加入男裝、幕後團隊加入謝幕 VALENTINO高訂秀霸氣又溫馨

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Pierpaolo Piccioli帶領工坊工匠一起謝幕，希望這些幕後功臣也能被牢牢記住。圖／VALENTINO提供
Pierpaolo Piccioli帶領工坊工匠一起謝幕，希望這些幕後功臣也能被牢牢記住。圖／VALENTINO提供

上一季的高級訂製大秀，VALENTINO以讓模特兒吊鋼絲、穿上超長的巨型白色系禮服的震撼視覺效果和設計讓人留下深刻印象。而台灣時間昨晚發表的2021春夏高級訂製系列，雖然回歸傳統的走秀路線，但依然帶來全新的突破。像是第一次加入了男裝作品、結合神經網路製作影片等，更一改VALENTINO高訂系列向來給人的濃烈浪漫、戲劇感，改以極簡的線條搭配細緻工藝細節，並繼續在色彩上大膽嘗試，顯現出更現代化的特質，也提供了更豐富的穿搭靈感。

在羅馬科隆納宮 (Galleria Colonna) 展示的這個高訂系列名為「Code Temporal」，靈感來自創意總監Pierpaolo Piccioli與英國藝術家Robert Del Naja (強烈衝擊樂團成員) 的一次對話，進而探討時間對高級訂製服的意義。從設計師構思開始，到工匠一針一線的製作過程，每一件高訂作品的完成都可以說是經過時間的累積，產生價值，變成備受珍視的永恆臻品。經過時間與工序交織成的儀式後，讓每個作品升華，無論女性、男性，都可以自然地演繹出獨特美感。所以在本次大秀中，男裝首次加入高訂行列，極具垂直張力、刪繁就簡的整體輪廓讓人更輕易聚焦在顏色與細節上的變化，還有整體搭配的協調性。

細膩的織物化身鏤空長袍或斗篷洋裝，一片片透明壓克力組成的禮服隱約隨著光源展現不同的色澤變化，鏡面亮片讓服裝更具未來感，由蝴蝶結、褶皺裝飾的抽象圖案，還是細膩地保留了浪漫少女心。所有的搶眼效果來自服裝本身的材質、剪裁，而不是後來再加上去的過多裝飾品。大量金屬色的運用，展現出的不只是傳統概念中的奢華貴氣，同時也具備特殊的奇幻氛圍。極高跟的厚底鞋拉長比例，亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等配色，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。在秀的最後，Pierpaolo Piccioli又一次帶領工坊工匠一起謝幕，希望這些幕後功臣也能被牢牢記住。

而這次除了前導的宣傳影片之外，大秀的直播影片也是由Robert del Naja與其合作夥伴神經網絡藝術家Mario Klingemman研發的神經網絡自動編輯、配樂完成，運用人工輸入素材、手動啟動神經網絡和數碼編輯過程，結合人工智能過濾器，高訂語言以全新的模式被訴說出來，這是對人類智慧的頌揚和升華，也呼應品牌永無止境自我再生、永不過時的設計法則。

刪繁就簡的整體輪廓讓人更輕易聚焦在顏色與細節上的變化，還有整體搭配的協調性。圖／VALENTINO提供
刪繁就簡的整體輪廓讓人更輕易聚焦在顏色與細節上的變化，還有整體搭配的協調性。圖／VALENTINO提供
極高跟的厚底鞋拉長比例，無論是腳踝繫帶款或是皺褶靴，都用大量金屬色呈現銳利個性。圖／VALENTINO提供
極高跟的厚底鞋拉長比例，無論是腳踝繫帶款或是皺褶靴，都用大量金屬色呈現銳利個性。圖／VALENTINO提供
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
細膩的織物化身鏤空長袍或斗篷洋裝。圖／VALENTINO提供
細膩的織物化身鏤空長袍或斗篷洋裝。圖／VALENTINO提供
圖／VALENTINO提供
圖／VALENTINO提供
細膩的織物化身鏤空長袍或斗篷洋裝。圖／VALENTINO提供
細膩的織物化身鏤空長袍或斗篷洋裝。圖／VALENTINO提供
一片片透明壓克力組成的禮服隱約隨著光源展現不同的色澤變化，
一片片透明壓克力組成的禮服隱約隨著光源展現不同的色澤變化，
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
鏡面亮片讓服裝更具未來感。圖／VALENTINO提供
鏡面亮片讓服裝更具未來感。圖／VALENTINO提供
男裝首次加入高訂行列。圖／VALENTINO提供
男裝首次加入高訂行列。圖／VALENTINO提供
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。圖／VALENTINO提供
VALENTINO在羅馬科隆納宮發表2021春夏高級訂製系列。圖／VALENTINO提供
VALENTINO在羅馬科隆納宮發表2021春夏高級訂製系列。圖／VALENTINO提供
刪繁就簡的整體輪廓讓人更輕易聚焦在顏色與細節上的變化，還有整體搭配的協調性。圖／VALENTINO提供
刪繁就簡的整體輪廓讓人更輕易聚焦在顏色與細節上的變化，還有整體搭配的協調性。圖／VALENTINO提供
極高跟的厚底鞋拉長比例。圖／VALENTINO提供
極高跟的厚底鞋拉長比例。圖／VALENTINO提供
極高跟的厚底鞋拉長比例，無論是腳踝繫帶款或是皺褶靴，都用大量金屬色呈現銳利個性。亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。在秀的最後，Pierpaolo Piccioli又一次帶領工坊工匠一起謝幕，希望這些幕後功臣也能被牢牢記住。
極高跟的厚底鞋拉長比例，無論是腳踝繫帶款或是皺褶靴，都用大量金屬色呈現銳利個性。亮橘色、螢光綠、桃紫色和黃色等，與柔美的大地色碰撞出和諧摩登姿態。在秀的最後，Pierpaolo Piccioli又一次帶領工坊工匠一起謝幕，希望這些幕後功臣也能被牢牢記住。
男裝首次加入高訂行列。圖／VALENTINO提供
男裝首次加入高訂行列。圖／VALENTINO提供
圖／VALENTINO提供
圖／VALENTINO提供

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