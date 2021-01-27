瞄準「Highball控」 Johnnie Blonde 3月美國發行
提到Johnnie Walker，許多資深酒客首先會聯想起的就是它招牌的煙勳風味。不過預計於今年3月先在美國、泰國…等國家發行的全新酒款「Johnnie Blonde」，卻是一款針對Highball類調酒使用、主打甜美風格的酒款。相對於經典的Johnnie Walker酒風，「Johnnie Blonde」顯得更甜美、更柔順、更平衡也更輕盈。之所以會有照樣的轉變，是因為「Johnnie Blonde」刻意使用在美國波本橡木桶中熟成的酒液來調和，好得到豐富的香草、鮮奶油與新鮮水果的甜美風味。
全新的「Johnnie Blonde」除了適合純飲，也很適合用來做成Highball類的調酒，更適合加入有糖綠茶、薑汁汽水、新鮮水蜜桃…等元素，近一步凸現「Johnnie Blonde」的甜美特質。
如果Johnnie Walker是一位不斷前進的紳士，那麼「Johnnie Blonde」肯定就是一位甜美可人的金髮甜姐兒了，以前Johnnie Walker所未有的清新甜美風格，征服全世界喜歡威士忌調酒的人們。
目前「Johnnie Blonde」導入台灣市場的相關時程仍未確定。
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