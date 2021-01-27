港澳米其林名單揭曉 世界50大最佳餐廳大班樓摘一星

米其林公布《香港澳門米其林指南2021》完整名單，香港共有69家、澳門有18家餐廳，獲得星級肯定；其中有10家餐廳是首次摘星的新面孔。今年並首度在港澳頒發「米其林綠星」獎項，以表彰努力推廣永續美食的餐廳。

在10 家新獲得星級肯定的餐廳中，共有2家新的二星餐廳、以及8家新一星餐廳。在三星餐廳部分，今年的名單沒有變動，依舊維持香港7家以及澳門3家三星餐廳紀錄。

在最受矚目的2家新的二星餐廳中，一家是由女性主廚兼老闆劉韻棋主理的 Tate，以法國料理為本，並加入大量中式元素，悠遊於法式與中式料理之間。其二是在香港瑞吉酒店的 L’Envol，由法國大廚Olivier Elzer掌勺，除提供專業而溫暖的服務外，菜色擺盤也充滿藝術感，充分掌握法式精緻餐飲的精髓。加上新入選的兩家二星餐廳後，香港現在共有12家二星餐廳，澳門則有6家。

在一星餐廳部分，香港目前有7家新科一星餐廳，澳門則有1家餐廳晉升一星。

2020年7月在全球疫情嚴峻之際新開幕的Andō，由生於阿根廷的主廚創辦人 Agustin Balbi主理，首次入選指南便摘下一星。夜上海（尖沙咀）則以江蘇與浙江料理，獲得一星肯定。

這次還有3 家日本料理餐廳首度獲得一星，包括先前在東京及倫敦主理三星餐廳的大廚荒木水都弘在倫敦壽司名店於香港的分店The Araki、割烹餐廳瑞兆以及現代日本居酒屋與串燒專門店Yardbird。

代表在地口味的粵菜餐廳，也有兩家新入榜，分別是名列世界50大最佳餐廳的大班樓，以及由知名資深大廚譚國鋒主理的永利宮。

此外，位於香港JW萬豪酒店的萬豪金殿，在提供自製點心、海鮮與粵菜經典的菜單中加入創意，首次入選即摘下一星。

為了表彰努力推廣永續美食的餐廳，米其林今年首次在港澳頒發的「米其林綠星」，由香港的Roganic以及澳門的旅遊學院教學餐廳獲得。

◎香港米其林名單：

■三星（無變動）

Caprice

富臨飯店

L’Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

Sushi Shikon

唐閣

■二星

Amber

Arbor

Bo Innovation

Ecriture

柏屋

新同樂

Sushi Saito

Ta Vie

天龍軒

營致會館

L’ Envol（新上榜二星）

Tate（新上榜二星）

■新上榜一星

Ando

萬豪金殿

The Araki

大班樓

Yardbird

夜上海（尖沙咀）

Zuicho

■新上榜米其林綠星綠星

Roganic

◎澳門米其林名單：

■三星（無變動）

譽瓏軒

天巢法國餐廳

8 餐廳

■二星（無變動）

Alain Ducasse at Morpheus

風味居

京花軒

泓

川江月

永利軒

■新上榜一星

永利宮

■新上榜米其林綠星綠星