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屈臣氏首辦「無差別擲筊大賽」！聖筊王喜獲萬元發財金
為了祈求全民健康美麗，屈臣氏今天（1月27日）在台北市西門町打造「屈塵寺」大型舞台，邀請「佳議員」謝佳見以一身勁裝大秀RAP，並率老中青粉絲大跳拍肩潮BUY舞，重現廣告精彩片段，更首度舉辦「屈臣氏第一屆無差別擲筊大賽」，祭出由烘爐地土地公加持的1萬元及20個200元紅包發財金，吸引上百位民眾挑戰試手氣，結果由一位小弟弟拿下聖筊王抱回萬元大獎。
過年就是要美美的，屈臣氏1月28日至2月24日推出「新年潮BUY」700件商品買1送1好康，醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券、折扣後滿2,500元送500元商品提貨券，護膚、身體保養品折扣後消費滿688元送100元商品提貨券，開架彩妝、精選髮類商品可享85折，還有多款新年精選禮盒。此外，寵i會員消費折扣後消費滿688元送開運刮刮卡，現刮現折超好用，登錄LINE還有機會抽開運發財黃金。
屈臣氏網路商店、App也有多項優惠，包括門市取貨送100元電子折價券、App購物最高回饋200元電子折價券。
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