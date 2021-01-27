年節風格造型！海瑞溫斯頓巧獻華麗珠寶 暖心也貴氣
顏色總能帶來能量，像是白色象徵純潔、藍色反應了理性與冷靜。頂級珠寶品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近期瞄準年節時刻，推薦多款黃色剛玉、紅寶石、黃鑽珠寶，以象徵好運、繁榮的紅色，以及帶來明亮氣色與溫暖感受的黃色，在開春的全新2021，傳遞貴氣與暖心能量。
New York系列Eagle頂級珠寶的靈感，源自品牌創辦人溫斯頓先生對中央火車總站（Grand Central Depot）、建物結構上老鷹的威赫風範。宛如老鷹展翅的意象，被具象在戒指、項鍊與耳環等珠寶；最具份量的當屬New York系列 Eagle黃鑽鑽石項鍊，以1顆5.87克拉水滴型切工黃鑽作為主石，輔以19顆水滴型、32顆馬眼型和200顆圓形明亮式切工鑽石，為配戴者注入了展翅高飛的幸運意念。
偏愛紅色的暖心、喜氣聯想？卓時Premier系列Kaleidoscope腕表則選用玫瑰金表殼、紅色鱷魚皮表帶，並在面盤上鑲嵌了藍色、洋紅色、橙色及黃色的蛋面珍珠母貝，母貝的排列規律而迷幻，像是兒時從萬花筒中窺探世界，有無限萬千驚喜；機芯並具備扁平狀矽游絲，運作精準精確。而表款更像一件隨身攜帶的幸運寶石，華麗且自帶氣場，且用手腕上的正能量，開運、閃耀一整年。
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