入手PALLADIUM最佳時刻！滿額再抽頂級度假飯店住宿券

你一定要擁有的PALLADIUM鞋，為迎接即將到來的農曆新年，除了推出新款鞋履之外，還讓甫上市的「熱能智慧調控防水軍靴」價格直接下殺近2,000元。PALLADIUM還加碼推出牛年限定新春大轉盤活動，從即日起至2月28日為止，只要在品牌任一門市消費滿5,000元，就有機會抽中價值15,000元的涵碧樓住宿一晚。

關注社會與環境議題不遺餘力的PALLADIUM，在新年到來之際，推出回收寶特瓶再製的「RCYCL METRO」及100%水洗有機純棉製成的「ORGANIC METRO」系列。其中，採用經典PAMPA Boots鞋型為基礎的RCYCL METRO系列，從鞋面、鞋提織帶及鞋帶皆100%採用PET再生纖維所製成，相當於6.7個塑膠寶特瓶。而且鞋款大底也同樣使用再生耐磨橡膠，減少15%浪費，降低對環境的衝擊，此外，系列鞋身印有回收小人圖樣以及2019年時重啟的「EARTH COLLECTION」字樣。

另外一款ORGANIC METRO系列，則提供了高筒靴的PAMPA ORGANIC METRO以及搭載雙倍厚度巧克力大底的PALLASHOCK ORGANIC METRO兩種款式。除了使用回收橡膠製造的大底外，鞋面、鞋舌與內裡更採用100%水洗有機純棉以及天然染料，鞋帶頭使用的是PLA生物可分解材料，取代了傳統塑膠，而鞋後標與鞋墊面料使用100%回收寶特瓶製成，減少對於環境可能的汙染。全新的兩大系列，都提供了黑、淡奶油色、杏桃柔粉，以及呼應年度代表色的番紅花黃或日光黃選擇，搭配造型時更搶眼。

值得一提的是，因應農曆新年到來，PALLADIUM也從即日起到2月28日為止，推出牛年限定新春大轉盤活動，消費滿5,000還可以參加抽獎，最大獎為價值15,000元的頂級度假飯店住宿券。同時，在活動期間，加入LINE官方帳號，還有消費滿3,000現抵300、滿5,000現抵500優惠，絕對是入手PALLADIUM鞋最佳時刻。

PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA ORGANIC METRO靴2,480元。圖／PALLADIUM提供