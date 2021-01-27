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入手PALLADIUM最佳時刻！滿額再抽頂級度假飯店住宿券

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM在新年到來之際，推出回收寶特瓶再製的「RCYCL METRO」鞋款，呼應「永續潮流」概念。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM在新年到來之際，推出回收寶特瓶再製的「RCYCL METRO」鞋款，呼應「永續潮流」概念。圖／PALLADIUM提供

你一定要擁有的PALLADIUM鞋，為迎接即將到來的農曆新年，除了推出新款鞋履之外，還讓甫上市的「熱能智慧調控防水軍靴」價格直接下殺近2,000元。PALLADIUM還加碼推出牛年限定新春大轉盤活動，從即日起至2月28日為止，只要在品牌任一門市消費滿5,000元，就有機會抽中價值15,000元的涵碧樓住宿一晚。

關注社會與環境議題不遺餘力的PALLADIUM，在新年到來之際，推出回收寶特瓶再製的「RCYCL METRO」及100%水洗有機純棉製成的「ORGANIC METRO」系列。其中，採用經典PAMPA Boots鞋型為基礎的RCYCL METRO系列，從鞋面、鞋提織帶及鞋帶皆100%採用PET再生纖維所製成，相當於6.7個塑膠寶特瓶。而且鞋款大底也同樣使用再生耐磨橡膠，減少15%浪費，降低對環境的衝擊，此外，系列鞋身印有回收小人圖樣以及2019年時重啟的「EARTH COLLECTION」字樣。

另外一款ORGANIC METRO系列，則提供了高筒靴的PAMPA ORGANIC METRO以及搭載雙倍厚度巧克力大底的PALLASHOCK ORGANIC METRO兩種款式。除了使用回收橡膠製造的大底外，鞋面、鞋舌與內裡更採用100%水洗有機純棉以及天然染料，鞋帶頭使用的是PLA生物可分解材料，取代了傳統塑膠，而鞋後標與鞋墊面料使用100%回收寶特瓶製成，減少對於環境可能的汙染。全新的兩大系列，都提供了黑、淡奶油色、杏桃柔粉，以及呼應年度代表色的番紅花黃或日光黃選擇，搭配造型時更搶眼。

值得一提的是，因應農曆新年到來，PALLADIUM也從即日起到2月28日為止，推出牛年限定新春大轉盤活動，消費滿5,000還可以參加抽獎，最大獎為價值15,000元的頂級度假飯店住宿券。同時，在活動期間，加入LINE官方帳號，還有消費滿3,000現抵300、滿5,000現抵500優惠，絕對是入手PALLADIUM鞋最佳時刻。

PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA RCYCL METRO靴2,680元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PAMPA ORGANIC METRO靴2,480元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PAMPA ORGANIC METRO靴2,480元。圖／PALLADIUM提供

PALLADIUM PALLASHOCK ORGANIC METRO鞋2,580元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM PALLASHOCK ORGANIC METRO鞋2,580元。圖／PALLADIUM提供

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