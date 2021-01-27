首次應用XR技術！「Yahoo搜尋人氣大獎2020」創新登場

「Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎典禮將於今天（1月27日）起至1月29日連續三天晚上7點30分接力登場，並於Yahoo TV全程播出，受疫情催化，今年活動首次採用延展實境（XR）最新技術，打造虛實整合的頒獎舞台，透過LED顯示器、攝影動作追蹤系統，呈現自然景深和自適應視角（Adaptive View）的3D視覺場景，帶來前所未有的沉浸式娛樂視覺新體驗。Yahoo香港自2003年起舉辦「Yahoo搜尋人氣大獎」，迄今已擴大規模推展為全亞洲獎項，參與名人橫跨港、台、韓，是網路與娛樂界的年度盛會之一，今年也將頒發台灣人氣電影、戲劇、主題曲以及男歌手、女歌手、樂團等獎項。

隨著5G時代來臨，實境技術愈趨成熟，結合擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、混合實境（MR）三項技術的延展實境（XR），打造電影、電視、演唱會、舞台表演的全新娛樂視覺體驗，迅速成為世界各地炙手可熱的技術應用。Verizon Media持續領先推展XR技術應用，致力開發創新前瞻的娛樂內容體驗，包括異地共演、AR應援、VR 360影片等，今年「Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎典禮與香港xR Studio合作，充分運用XR技術，讓人氣明星站上虛擬舞台。

「Yahoo搜尋人氣大獎2020」頒獎典禮利用XR技術，以LED顯示器搭建三面體實景，運用XR渲染媒體服務器及技術、即時渲染引擎（Real Time Rendering，RTR），攝影動作追踪系統，搭載沉浸式聲光系統，將表演者、真實及虛擬的道具放置在無縫轉換的360度3D環境中，即時將虛實場景混合的畫⾯帶到演出者及觀眾眼前，取代傳統綠幕需要透過前期拍攝及後期製作才能合成出視覺效果的繁複程序，並以虛擬環境畫⾯補充和擴⼤場景效果，還能隨時切換和使用不同場景設計及3D元素，讓創意不再受限於現實世界的拍攝或舞台場地規模。1月27日晚上7點30分起至Yahoo搜尋關鍵字「Yahoo搜尋人氣大獎2020」即可觀看。