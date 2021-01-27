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打破聯名鮮食狂賣紀錄！7-11「阜杭豆漿經典飯糰」升級再推蔥蛋版

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「阜杭豆漿經典飯糰」銷售集中在早餐時段，帶動搭餐的豆漿、米漿品項業績較去年雙位數成長。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「阜杭豆漿經典飯糰」銷售集中在早餐時段，帶動搭餐的豆漿、米漿品項業績較去年雙位數成長。圖／7-ELEVEN提供

吃飯糰加蔥蛋是許多人的最愛，7-ELEVEN去年10月底攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，上市3個月熱銷近200萬顆，相當於平均每分鐘賣出15顆，預估2月底更將衝破億元業績，榮登7-ELEVEN聯名史上銷售最快紀錄。

7-ELEVEN「阜杭豆漿經典飯糰」上市後，有不少消費者敲碗表示希望吃到跟阜杭豆漿本店飯糰一樣的蔥蛋風味，因此7-ELEVEN跟阜杭豆漿再度攜手合作，即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰」，將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋，使用香氣濃郁的生鮮蔥與蔥油調味，搭配原味肉鬆、辣味菜脯及烤麵包條，成本增加不加價，更貼近阜杭豆漿本店風味，售價45元，讓消費者不用早起排隊卡位，24小時隨時都能吃到台北最火紅的人氣早餐。

根據7-ELEVEN觀察，「阜杭豆漿經典飯糰」銷售集中在早餐時段，透過隨時選優惠活動，帶動搭餐的豆漿、米漿品項業績較去年雙位數成長。即日起至2月23日推出隨時選活動，於7-ELEVEN門市購買「阜杭豆漿經典飯糰」搭配指定飲料現省15元。另外，3月1日前於OPEN POINT行動隨時取購買「阜杭豆漿經典飯糰」10入可享8折優惠，或使用OPEN POINT 36點可免費兌換一個，預估可望帶動相關業績較去年成長3成。

7-ELEVEN跟阜杭豆漿再度攜手合作，即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰」，將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN跟阜杭豆漿再度攜手合作，即日起推出全新「阜杭豆漿經典飯糰」，將飯糰內的蛋條升級為蔥蛋。圖／7-ELEVEN提供
3月1日前使用OPEN POINT行動隨時取購買「阜杭豆漿經典飯糰」10入可享8折優惠，或使用OPEN POINT 36點可免費兌換一個。圖／7-ELEVEN提供
3月1日前使用OPEN POINT行動隨時取購買「阜杭豆漿經典飯糰」10入可享8折優惠，或使用OPEN POINT 36點可免費兌換一個。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「阜杭豆漿經典飯糰」升級蔥蛋版新上市，售價45元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「阜杭豆漿經典飯糰」升級蔥蛋版新上市，售價45元。圖／7-ELEVEN提供

早餐 生鮮

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