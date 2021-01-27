如夢似幻的極簡主義 Peter Wu發表春夏系列男裝
旅法台籍設計師Peter Wu日前發表2021春夏系列，也預告後續即將發表的影像大片。Peter Wu吳昕威為新光吳東亮長子，長年旅居法國，自創同名品牌Peter Wu，以極致簡約的黑白灰色系打造男裝，在本季依循此主軸，追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。
Peter Wu常以旅程中的記憶來創作，這回他收起背包，趨近都會喧嚷的面貌，將徒步街廓中感受到坦率而無畏的自由、清冷的空氣和凜冽的陽光，以及沿路斑駁質地作為服裝面料的靈感，色系則以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，交織漆白色，展現洗練質感。
本季主打面料為巴里棉紗（voile de coton）襯衫，透明薄紗的材質運用在輕薄外套之上，賦歸年少時期或獨行探索的印象。在加州海灘溜躂的滑板青年、北非縱橫交錯巷弄間掠過眼前的長袍、或是倫敦市集中的軍用品店和舊衣，這些記憶中的畫面，是Peter Wu設計出雙色短袖拉鍊滑板襯衫、亮澤感暗釦襯衫、細條紋棉T毛衣、透膚霧面馬德拉斯棉連帽外套、科技taffeta極度輕薄跳傘風衣等單品的緣起，此外，迎向環保掛帥的年代，春夏系列中有90%的面料使用一線精品循環再利用布料，並於法國製造，以降低對環境的衝擊。
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