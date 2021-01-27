如夢似幻的極簡主義 Peter Wu發表春夏系列男裝

旅法台籍設計師Peter Wu日前發表2021春夏系列，也預告後續即將發表的影像大片。Peter Wu吳昕威為新光吳東亮長子，長年旅居法國，自創同名品牌Peter Wu，以極致簡約的黑白灰色系打造男裝，在本季依循此主軸，追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。

Peter Wu常以旅程中的記憶來創作，這回他收起背包，趨近都會喧嚷的面貌，將徒步街廓中感受到坦率而無畏的自由、清冷的空氣和凜冽的陽光，以及沿路斑駁質地作為服裝面料的靈感，色系則以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，交織漆白色，展現洗練質感。