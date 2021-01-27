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如夢似幻的極簡主義 Peter Wu發表春夏系列男裝

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Peter Wu日前發表2021春夏季新作。圖／Peter Wu提供
Peter Wu日前發表2021春夏季新作。圖／Peter Wu提供

旅法台籍設計師Peter Wu日前發表2021春夏系列，也預告後續即將發表的影像大片。Peter Wu吳昕威為新光吳東亮長子，長年旅居法國，自創同名品牌Peter Wu，以極致簡約的黑白灰色系打造男裝，在本季依循此主軸，追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。

Peter Wu常以旅程中的記憶來創作，這回他收起背包，趨近都會喧嚷的面貌，將徒步街廓中感受到坦率而無畏的自由、清冷的空氣和凜冽的陽光，以及沿路斑駁質地作為服裝面料的靈感，色系則以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，交織漆白色，展現洗練質感。

本季主打面料為巴里棉紗（voile de coton）襯衫，透明薄紗的材質運用在輕薄外套之上，賦歸年少時期或獨行探索的印象。在加州海灘溜躂的滑板青年、北非縱橫交錯巷弄間掠過眼前的長袍、或是倫敦市集中的軍用品店和舊衣，這些記憶中的畫面，是Peter Wu設計出雙色短袖拉鍊滑板襯衫、亮澤感暗釦襯衫、細條紋棉T毛衣、透膚霧面馬德拉斯棉連帽外套、科技taffeta極度輕薄跳傘風衣等單品的緣起，此外，迎向環保掛帥的年代，春夏系列中有90%的面料使用一線精品循環再利用布料，並於法國製造，以降低對環境的衝擊。

Peter Wu春夏形象圖。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象圖。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏色系以漆白色表現簡約俐落。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏色系以漆白色表現簡約俐落。圖／Peter Wu提供
透明薄紗的材質運用在輕薄外套之上，回溯年少時期或獨行探索的印象。圖／Peter Wu提供
透明薄紗的材質運用在輕薄外套之上，回溯年少時期或獨行探索的印象。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏季追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏季追尋無框架、蓬勃朝氣和性感的男裝表現。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象圖有著如夢似幻的氛圍。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏形象圖有著如夢似幻的氛圍。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏色系以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，展現洗練質感。圖／Peter Wu提供
Peter Wu春夏色系以暴風藍、啞黑、金屬銀、深淺不一的霧灰和石板灰，展現洗練質感。圖／Peter Wu提供

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