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羽球年終賽／逆轉奧運銀牌！戴資穎分組賽開紅盤

炸物套餐89折、天丼買1送1！4品牌新春優惠 登App賺50

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
金子半之助滿額抽優惠券，有機會享主餐買1送1。圖／香繼光提供
金子半之助滿額抽優惠券，有機會享主餐買1送1。圖／香繼光提供

農曆新年即將到來，繼光香香雞集結TPLUS、金子半之助、日本橋海鮮丼－辻半等品牌，共同推出一系列新春優惠。包括繼光香香雞推出加入app會員，即可現領50元抵用券、金子半之助滿額抽買1送1優惠券等等不同優惠，讓大家好運過新年。

即日起至2月28日期間，下載繼光香香雞會員app，新加入會員即可獲得50元抵用券，消費滿250元即可搭配使用。登入會員，則可獲得開運套餐嘗鮮優惠券，包括開運半半炸雞、甜心地瓜球及粹釀酸梅湯，原價229元，憑券則享199元優惠價。另外針對香港地區，2月12日至15日期間，香香炸雞＋酥炸魷魚可享85折，2月16日則有買套餐送飲料的優惠。

「TPLUS」自即起推出一系列新品套餐優惠，最多可享89折起。川麻雞排＋任選手作茶1杯，原價120元，特價115元；開運半半炸雞＋甜心地瓜球＋任選手作茶1杯，原價219元，特價200元；中份香香炸雞＋任選手作茶1杯，原價115元，特價105元；中份香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇＋阿根廷魷魚＋手作茶系列任選2杯，原價330元，特價295元。

「金子半之助」自1月28日至2月21日期間，消費滿666元即可抽福氣券，有機得獲得「主餐買1送1」的優惠；「日本橋海鮮丼－辻半」自即日起至2月16日期間，消費滿1,000元也可抽獎，有機會獲得「主餐第2套半價」之折扣，均適用至4月30日為止。

繼光香香雞推出會員app優惠方案。圖／香繼光提供
繼光香香雞推出會員app優惠方案。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼－辻半滿1,000元可抽獎，有機會獲得「主餐第2套半價」之折扣。圖／香繼光提供
日本橋海鮮丼－辻半滿1,000元可抽獎，有機會獲得「主餐第2套半價」之折扣。圖／香繼光提供
「TPLUS」自即起推出新品套餐89折起的系列優惠。圖／香繼光提供
「TPLUS」自即起推出新品套餐89折起的系列優惠。圖／香繼光提供

套餐 開運 海鮮

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