王偉忠監製舞台劇《明星養老院》 高雄首演瘋狂完售 笑中帶淚佳評如潮

《明星養老院》舞台劇高雄至德堂演出。圖／金星文創提供

娛樂教父王偉忠監製的全新舞台劇《明星養老院》，去年(2020) 12月於高雄至德堂首演，挾著實力堅強的卡司與特殊的熟年話題，場場完售，人氣爆棚，一票難求。在各界熱烈的迴響與殷殷期盼下，主辦單位公布台中、台北巡演場次，分別為4月2、3日於臺中國家歌劇院；8月20、21、22日於台北國父紀念館。2月10日前購票可享全面85折優惠。購票請洽 udn售票網 。

《明星養老院》舞台劇高雄至德堂演出，劇情高潮迭起。圖／金星文創提供

引爆跨世代交流，五成觀眾帶父母來

《明星養老院》由跨界天后郎祖筠、金鐘歌王楊烈、金鐘影后黃嘉千、方文琳、范瑞君，以及多次金鐘入圍的洪都拉斯、陳漢典、優秀音樂劇演員黃浩詠和來自泰國的人氣網紅Alizabeth娘娘主演。描述一群曾經紅極一時的資深明星們共居於「明星養老院」，以輕鬆幽默的手法，探討熟世代如何面對人生下半場，重新找回生命光環。同樣走過歌廳秀年代的藝人賴佩霞看完演出後感性的說：「我們這些曾在舞台上的歌手，真的只要有一個鐵粉就心滿意足了！」

劇中明星面對光環不再的焦慮，也獲得觀眾共鳴：「人終將老，如何轉換心境，如何找到自己的價值，這部戲令人省思。」為了打造華麗復古氛圍，精心設計的舞台和燈光也令觀眾印象深刻：「布幕一拉起來的時候，我就整個被震撼到！」

《明星養老院》高雄演出票房開紅盤，顯示熟齡生涯和議題討論早已跨越世代、不分年齡層。在觀眾中，有五成來自31-50歲的青壯年，51歲以上的觀眾也佔了近三成之多，許多觀眾都是帶著父母或長輩一同前來欣賞演出。除了劇情扣人心弦，劇中精心編排一首首曾經膾炙人口的經典歌曲，也讓他們沉浸於往日回憶之中。有70幾歲的阿嬤特別謝謝女兒帶她來看這齣戲：「很開心能跟她分享我們那個年代最當紅的歌曲。」就連20多歲的年輕族群都覺得：「沒想到這些老歌這麼好聽！」

殘酷舞台大考驗 做自己的明星 找回掌聲

《明星養老院》不只是個烏托邦式的共居所在，劇中角色也得面對殘酷世界考驗，一場網紅娘娘為資深明星們開設直播課程的戲，道盡了表演方式的世代差異，卻也展現出上一代藝人的生存韌性：什麼大風大浪沒見過，才沒有這麼容易被打敗！但舞台上真實的呈現，讓演員們著實冒了一身冷汗，都快要有錯覺以為是自己的真實人生。王偉忠說結尾盛大的演出呈現是：「明星就是藝人，只要在舞台上一天，他們就要打足精神、作足準備，永遠為了更好的作品繼續努力。」其實不光是資深藝人，每個人都曾是自己心目中的大明星，都要學習在人生下半場找回榮光、重溫生命每個起伏帶來的感動與能量。《明星養老院》透過明星們的故事，2021年4月與8月，邀大家一起「做自己的明星」！

《明星養老院》為金星文創、聯合數位文創、好位子劇團主辦，冠德玉山教育基金會主要贊助，其它贊助單位包括冠德建設股份有限公司、根基營造股份有限公司、環球購物中心股份有限公司；這齣充滿笑與淚的熟成舞台劇4月2、3日於臺中國家歌劇院；8月20、21、22日於台北國父紀念館。早鳥票券啟售，請把握2月10日前購票可享全面85折優惠。，購票請洽 udn售票網 。

【演出資訊】

臺中國家歌劇院 大劇院

2021/4/2(五) 19:30

2021/4/3(六) 14:30

台北 國父紀念館

2021/8/20(五)19:30

2021/8/21(六)14:30、19:30

2021/8/22(日)14:30

2021/1/20 - 2021/2/10早鳥優惠85折