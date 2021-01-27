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推出名牌禦寒外套、日式風味餐飲 中市百貨搶春節商機

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
大魯閣新時代購物中心28日至下個月16日舉辦「新年祭~開運小市集」活動， 有多種日式商品可選購。圖／大魯閣新時代購物中心提供
大魯閣新時代購物中心28日至下個月16日舉辦「新年祭~開運小市集」活動， 有多種日式商品可選購。圖／大魯閣新時代購物中心提供

春節將屆，氣象預料未來還有冷氣團，霸王級寒流接連報到，各式保暖商品紛紛熱賣，日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，特別結合The North Face等10大知名品牌外套，舉辦「急凍2折起」的特賣，值得消費者前往挑選。而大魯閣新時代購物中心則主打日系商品及餐飲，舉辦「新年祭~開運小市集」活動，邀請消費者透過吃、喝和買日貨等不同體驗來一解無法赴日旅遊之苦。

日曜天地OUTLET說，十大品牌除了The North Face，還有le coq sportif、Columbia、PROTEST、KANGOL、ROOTS、McKINLEY、DOUCHANGLEE、Dleet、BENETTON，特賣活動從29日至下個月21日，商品備齊上萬件有機能外套、羽絨外套、西裝外套、羊毛大衣等，不論是年前換新採購，或是過年走春穿搭，都能滿足消費者的各種需求。

價格上，通勤族、機車族必備的PROTEST防寒外套，外層防風、內裡鋪棉保暖，原價13800元，下殺1.4折，特價2000元帶回家；The North Face羽絨外套原價13380元，特價8888元；竇騰璜羊毛大衣，原價13680元，特價2736元，下殺2折，現省逾萬元。還有BENETTON針織大衣，原價8980元，下殺1折，只要899元就能買回家。

而且，日曜天地OUTLET為了讓大家暖暖過新年，29日至31日的首3日，買外套加一元就多一件發熱衣。2月10日小年夜至16日大年初五，日曜會員回娘家，過卡即送牛年限定口罩。

大魯閣新時代購物中心28日至下個月16日舉辦「新年祭~開運小市集」活動，除夕前首推「6大品牌滿3仟送3佰」活動優惠，包含H&M、MUJI、Uniqlo、ABC MART、NET、6IXTY8IGHT等受歡迎的快時尚鞋衣品牌皆可合併累計，只要滿3千元就送3百元指定品牌購物折價券，全館同步也另有累計滿3000元以上送日系禮品等優惠。

會員首4日搶先回館消費將有機會再多賺500元加菜金。凡曼麗卡友28日至31日單筆消費滿5千元除可獲得限量來店禮越光米外，將可再加贈500元瓦城泰國料理餐廳抵用券，最高可回饋達3千元；不論是清蒸檸檬魚、泰式椒麻雞或經典的月亮蝦餅，皆可立馬上桌。

若是懷念道地日本味，大魯閣新時代目前館內也有大創百貨、宜得利家居、莎得徠茲等販售日本生活好物、甜點冰品的專門店，更有2月1日開幕的大和屋、勝博殿、Mo-Mo-Paradise壽喜燒、大阪王將、丸亀製麵等多家來自日本的餐廳品牌，一次就能蒐羅買齊各種日本風味，滿足各種想念。更多新春特惠可再洽大魯閣新時代購物中心官網

日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，特別結合The North Face等10大知名品牌外套，舉辦「急凍2折起」的特賣。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，特別結合The North Face等10大知名品牌外套，舉辦「急凍2折起」的特賣。記者黃寅／攝影
大魯閣新時代購物中心28日至下個月16日舉辦「新年祭~開運小市集」活動， 有多種日式商品可選購。圖／大魯閣新時代購物中心提供
大魯閣新時代購物中心28日至下個月16日舉辦「新年祭~開運小市集」活動， 有多種日式商品可選購。圖／大魯閣新時代購物中心提供
日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，特別結合The North Face等10大知名品牌外套，舉辦「急凍2折起」的特賣。記者黃寅／攝影
日曜天地OUTLET瞄準抗寒商機，特別結合The North Face等10大知名品牌外套，舉辦「急凍2折起」的特賣。記者黃寅／攝影

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