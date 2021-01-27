OKmart年菜預購！滋養料理「全鴨煲、冠軍霸王豬腳」上菜

對於忙碌的現代人來說，超商年菜預購是最便利的選擇之一，尤其近來超商強打五星年菜、年菜套餐與特色美食，不論是一個人過年、小家庭或全家大小圍爐團圓都能輕鬆搞定。OKmart即日起至2月1日推出年菜預購，與凱達大飯店獨家合作將「冠軍霸王豬腳」端上桌，還有滋養霸王級料理「全鴨煲」，讓消費者輕鬆上菜過好年。

OKmart「富貴團圓，五星年菜」系列以高CP質為訴求，共推出143款年菜及109款周邊伴手禮，從139元的個人鍋物到3,888元的頂級佛跳牆都有，其中「凱達家宴冠軍霸王豬腳」選用台灣黑豬前腿，並以義式香料醃製3天，肉質鮮香、富含膠質，店取價880元；「亞緻餐飲火烔元蹄全鴨煲」嚴選金華火腿火烔部位、豬腳及全鴨，以文火悶煮數小時，湯頭鮮美濃郁不膩口，店取價999元；「六福皇宮松茸蟲草黑羽雞湯」特選本土黑羽放養公雞，並添加松茸與黃金蟲草花，營養滋補，宅配價1,480元。

防疫期間為了讓消費者節省採買時間、降低於公共場所接觸的風險，OKmart推出套餐式年菜，像是「紅豆食府富貴吉祥年菜8件組」共有團圓大封肉、一品女兒紅燒雞、御皇上湯佛跳牆、如意團圓米糕、八寶甜湯、蠔油鮮蝦粉絲煲、御品無錫肉排骨、吉祥麻油猴頭菇等8道年菜，宅配價2,670元；「享點子鴻運好年大套餐」則有冰釀紹興醉蝦、紅藜麻油雞翅米糕、秘製紅麴東坡肉（含刈包）、老菜脯蛤蠣雞湯、金龍佛跳牆、香芋椰汁紫米露等，店取價3,200元。