買手表加贈上鍊盒 人生的動力儲存EDOX幫你存好存滿

經歷了忙碌的2020，面對即將來臨的2021新春假期，讓辛苦一年的上班族格外期待，希望透過長假，為人生補充動力、為心情補血。想幫手表補充動能？除了手搖、手動上鍊，EDOX近期推出新春促銷，凡購買北海英雄（North Sea）、海上先鋒（CO-1）、空降特戰（Skydiver）與魔幻巡洋（Delfin Mecano）四大主推系列表款，買表再加贈原廠自動上鍊盒。

歷史最早可朔及1884年，由製表師Christian Ruefly Flury於侏羅山創立的EDOX，品牌名稱出自希臘文的The Hour，與時間息息相關。1921年時，品牌由第二代製表師Robert Kaufmann-Hug接手；1960年代，EDOX專注於潛水表款、並曾為特種部隊採用，也讓品牌近年的多個系列都鎖定潛水、防水專業性能導向。

2021年，EDOX帶來四個迥異系列，其中North Sea具有1960年代流行的鮑魚式、橢圓線條，精鋼表殼再經PVD黑色處理、並具備耐刮的陶瓷表圈與300米防水性能，每款腕表都附皮帶與尼龍表帶各乙條；CO-1則是品牌與動力快艇錦標賽CO-1的聯名之作，同時EDOX也是CO-1比賽的官方時計，機芯是以ETA-2924為基礎的EDOX80，同樣具備300米防水性能，精鋼款為48,800元、玫瑰金款則為49,800元。