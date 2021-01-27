小胖子回來了！「浪凡之亂」5年後 Alber Elbaz在巴黎高級訂製服復出

歷經「浪凡之亂」而銷聲匿跡的設計師Alber Elbaz，在暌違5年後，以歷峰集團（Compagnie Financière Richemont）旗下的AZ Factory創意總監之位，在2021春夏高級訂製服重磅回歸，帶來復古時髦、新潮好玩的時裝以及影片，也盡情發揮獨屬於「小胖子」的幽默睿智。

AZ Factory正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程表，此品牌為Alber Elbaz與利豐集團的合資企業，Alber Elbaz也在巴黎時間1月26日發表回歸後的首部作品，符合了他之前所言「為每個人設計出美麗而能夠解決問題的時裝」，他將本季作品定位為Smart Fashion，以3段敘事作為服裝主軸，首先是以黑色小禮服為出發構想的「MyBody」系列連身裙，原料皆來自獨家開發的AnatoKnit針織面料，相對堅韌，也可創作出輪廓的量體，兼具支撐力、舒適感，而「Switchwear」系列相當好玩，靈感來自對禮物的渴望，衍伸服裝可以迅捷轉換的樂趣，跨距休閒自在與典雅晚裝，一分鐘以內可以變換風格，例如披肩變篷裙，簡直像從運動員變女公爵般令人驚喜，還有繽紛睡衣與外出服的置換也饒富趣味，「SuperTech-SuperChic」把高科技帶入時尚，以染色尼龍表現運動服，全系列的鞋履將運動鞋的舒適結合尖楦頭鞋，帶來華麗動感的表現。

AZ Factory無疑因為Alber Elbaz的光環，而成為2021年備受矚目的品牌之一，從品牌的IG也可以看出他此番創作的愉快工作氣氛，且選在新冠肺炎的時期出手，或許也是一種策略，在此際推出他帶著「Reset（重新啟動）」想法而成立的品牌回歸，作品仍保有令人熟悉的剪裁手法，也維持Alber Elbaz個人的俏皮、幽默感，在異常的年代表現了如常的親切美好。