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小胖子回來了！「浪凡之亂」5年後 Alber Elbaz在巴黎高級訂製服復出

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Alber Elbaz在巴黎高級訂製服期間發表AZ Factory首部作品。圖／AZ Factory提供
Alber Elbaz在巴黎高級訂製服期間發表AZ Factory首部作品。圖／AZ Factory提供

歷經「浪凡之亂」而銷聲匿跡的設計師Alber Elbaz，在暌違5年後，以歷峰集團（Compagnie Financière Richemont）旗下的AZ Factory創意總監之位，在2021春夏高級訂製服重磅回歸，帶來復古時髦、新潮好玩的時裝以及影片，也盡情發揮獨屬於「小胖子」的幽默睿智。

AZ Factory正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程表，此品牌為Alber Elbaz與利豐集團的合資企業，Alber Elbaz也在巴黎時間1月26日發表回歸後的首部作品，符合了他之前所言「為每個人設計出美麗而能夠解決問題的時裝」，他將本季作品定位為Smart Fashion，以3段敘事作為服裝主軸，首先是以黑色小禮服為出發構想的「MyBody」系列連身裙，原料皆來自獨家開發的AnatoKnit針織面料，相對堅韌，也可創作出輪廓的量體，兼具支撐力、舒適感，而「Switchwear」系列相當好玩，靈感來自對禮物的渴望，衍伸服裝可以迅捷轉換的樂趣，跨距休閒自在與典雅晚裝，一分鐘以內可以變換風格，例如披肩變篷裙，簡直像從運動員變女公爵般令人驚喜，還有繽紛睡衣與外出服的置換也饒富趣味，「SuperTech-SuperChic」把高科技帶入時尚，以染色尼龍表現運動服，全系列的鞋履將運動鞋的舒適結合尖楦頭鞋，帶來華麗動感的表現。

AZ Factory無疑因為Alber Elbaz的光環，而成為2021年備受矚目的品牌之一，從品牌的IG也可以看出他此番創作的愉快工作氣氛，且選在新冠肺炎的時期出手，或許也是一種策略，在此際推出他帶著「Reset（重新啟動）」想法而成立的品牌回歸，作品仍保有令人熟悉的剪裁手法，也維持Alber Elbaz個人的俏皮、幽默感，在異常的年代表現了如常的親切美好。

「Switchwear」系列靈感來自禮物的渴望，一分鐘以內可以將披肩和篷裙互相轉換。圖／AZ Factory提供
「Switchwear」系列靈感來自禮物的渴望，一分鐘以內可以將披肩和篷裙互相轉換。圖／AZ Factory提供
優雅大器的篷裙結構，搭襯運動風的貼身衣褲，帶來風格跨距的變化。圖／AZ Factory提供
優雅大器的篷裙結構，搭襯運動風的貼身衣褲，帶來風格跨距的變化。圖／AZ Factory提供
AZ Factory高訂發表的Show Fashion影片復古且有趣。圖／AZ Factory提供
AZ Factory高訂發表的Show Fashion影片復古且有趣。圖／AZ Factory提供
Alber Elbaz的幽默俏皮呈現在AZ Factory發表的「MyBody」系列
Alber Elbaz的幽默俏皮呈現在AZ Factory發表的「MyBody」系列
「Switchwear」系列的睡衣和外出服之間的變換，用色大膽灑脫。圖／AZ Factory提供
「Switchwear」系列的睡衣和外出服之間的變換，用色大膽灑脫。圖／AZ Factory提供
創意總監Alber Elbaz保留他一貫優雅大器的線條，打造AZ Factory高訂系列。圖／AZ Factory提供
創意總監Alber Elbaz保留他一貫優雅大器的線條，打造AZ Factory高訂系列。圖／AZ Factory提供
小胖子維持他個人的俏皮、幽默感，塗寫「MyBody」系列。圖／AZ Factory提供
小胖子維持他個人的俏皮、幽默感，塗寫「MyBody」系列。圖／AZ Factory提供
AZ Factory高訂發表的Show Fashion影片復古且有趣。圖／AZ Factory提供
AZ Factory高訂發表的Show Fashion影片復古且有趣。圖／AZ Factory提供
「Switchwear」系列也包括睡衣和外出服之間的變換。圖／AZ Factory提供
「Switchwear」系列也包括睡衣和外出服之間的變換。圖／AZ Factory提供
AZ Factory的IG都是Alber Elbaz樂在工作或生活的照片。圖／取自IG
AZ Factory的IG都是Alber Elbaz樂在工作或生活的照片。圖／取自IG
「SuperTech-SuperChic」系列將高科技帶入時尚，以染色尼龍表現運動服。圖／AZ Factory提供
「SuperTech-SuperChic」系列將高科技帶入時尚，以染色尼龍表現運動服。圖／AZ Factory提供
「MyBody」表現了Alber Elbaz「為每個人設計出美麗而能夠解決問題的時裝」的初衷。圖／AZ Factory提供
「MyBody」表現了Alber Elbaz「為每個人設計出美麗而能夠解決問題的時裝」的初衷。圖／AZ Factory提供

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