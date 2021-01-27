傳達環境永續理念 詩貝3款春酒禮歌詠自然

蘇格蘭威士忌品牌詩貝（Spey）為傳達環境永續理念，2021年三款春酒禮盒——詩貝總裁精選威士忌禮盒、詩貝老波特桶威士忌禮盒與詩貝皇室精選威士忌禮盒，特別以自然為主題，創作出一系列以詩貝酒廠周遭自然環境為主題的限定包裝，向這片數百年來不斷地支撐陪伴威士忌產業成長的蘇格蘭高地致敬，同時也希望將這生意盎然的設計理念，藉由酒液傳達給所有威士忌愛好者。

禮盒上栩栩如生描繪著詩貝威士忌孕育之地——詩貝河最源頭的詩貝酒廠的風貌，從周遭山林環繞之地形、棲息於古老蘇格蘭的高山牛，到座落於詩貝河流域的鐵橋以及閒散垂釣者，重現一幕幕蘇格蘭高地日常情景，並使用具有濃厚東方色彩的筆法和調色，渲染出東西交融以及新年喜慶的歡樂氣氛。

每一瓶詩貝總裁精選威士忌，都是在團圓中誕生的奇蹟。這是每年聖誕夜詩貝哈維特總裁必定延續著傳統，進入家族酒窖中品嚐並挑選一批口感絕佳的威士忌，保留給家人及最親近的朋友於隔年來共同享用；如今詩貝將這暖心祝福，化為禮盒，限額分享給全球愛酒人士。

詩貝老波特桶威士忌是一個極具獨特魅力的酒款。全球首席蘇格蘭威士忌權威大師Charles Maclean品酩後形容：「這是一款迷人具有吸引力的單一麥芽，強烈的酒體特色不同於以往。」它完美融合波特酒桶獨具的堅果巧克力香甜，濃郁香氣激盪出層次的饒富變化，非常美妙。

詩貝皇室精選威士忌源自於一紙特許令，英國女王伊莉莎白二世所屬之歷史皇家宮殿組織宣告與詩貝共同推出全球限量酒款，並指定其作為倫敦塔等英國六大皇宮唯一專賣之單一麥芽威士忌，充分體現皇家品味。

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