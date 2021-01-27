當芒果提前遇上了草莓 「南泉冰菓室」隱藏版浮誇冰品

原本是屬於夏日的芒果冰，在冬天提前與草莓會合！台南安平區運河的人氣店「南泉冰菓室」，近日再加碼推出限量的「草莓芒果布丁冰」，當冬季草莓遇上夏天芒果，全部集合在一碗夢幻冰品中，一入口就是滿滿幸福滋味。

當草莓遇上芒果，新鮮水果滋味讓人欲罷不能。圖／南泉冰菓室 提供 「南泉冰菓室」推出隱藏版草莓芒果冰品。圖／南泉冰菓室 提供

「南泉冰菓室」日前才剛推出當季的草莓冰，已吸引許多草莓控前往品嘗，這次「南泉」低調開賣的限量款草莓加芒果冰品，是採用剛熟成的屏東枋山愛文芒果，配上顆顆鮮嫩的當令草莓，以及古早味大布丁，搭配成「草莓芒果布丁冰」、「芒果奶蓋布丁冰」、「草莓芒果冰」等組合，多層次爆汁新鮮口感，最適合在南台灣舒爽環境享用，要讓喜歡水果冰的粉絲們，吃得心滿意足。

「南泉冰菓室」採用屏東枋山愛文芒果。圖／南泉冰菓室 提供 「南泉冰菓室」推出隱藏版草莓芒果冰品。圖／南泉冰菓室 提供

店家表示，因目前採收的芒果數量非常有限，每日都是限量賣完為止，販賣時間依照水果收成情況而定，詳細資訊可上粉絲團查詢。

哪裡吃

南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

草莓芒果布丁冰 220

芒果奶蓋布丁冰 200

草莓芒果冰 200

售價僅供參考以店家現場實際公告為準