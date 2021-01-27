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經典法文音樂劇《鐘樓怪人》首度北高雙城巡演 早鳥最低 85 折

聯合新聞網 / 聯合數位文創
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》將於5月北高雙城巡演。圖／聯合數位文創提供
經典法文音樂劇《鐘樓怪人》將於5月北高雙城巡演。圖／聯合數位文創提供

在 2019 年紐約百老匯 Playbill 調查中打敗《歌劇魅影》榮登全球最受歡迎音樂劇前三名的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），六度來台，皆創下破天荒熱賣紀錄，堪稱台灣表演藝術史上超強的不敗傳奇。2021年《鐘樓怪人》首度台北、高雄雙城巡演，以及首度前進國家表演藝術中心場館，早鳥優惠最低八五折於今日中午開賣。

金氏世界紀錄史上開演最賣座，全球演出逾五千場經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，2019 年在台開賣首日即創下千萬票房紀錄，台灣觀眾的熱情，更讓法國團隊特別拍攝台灣演出紀錄影片感謝台灣。今年《鐘樓怪人》將首度前往南台灣，成為第一齣進軍高雄衛武營及台北流行音樂中心的歐美音樂劇，視聽享受全面升級，將帶給全台觀眾最豪華的藝文饗宴。

為慶祝《鐘樓怪人》首度進行北高雙城巡演，主辦單位聯合數位文創特別加碼，除早鳥優惠外，凡於2021年1月27日至2月25日期間購票並符合資格觀眾，就有機會參加媒體彩排場及粉絲見面會，搶先近距離接觸你最愛的偶像！

由聯合數位文創主辦之《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris）於 2021 年 5 月 19 日至 5 月 23 日在高雄衛武營國家歌劇院、5 月 28 日至 6 月 6 日在台北流行音樂中心演出。感謝指定飯店：台北六福萬怡酒店以及高雄福華大飯店，提供舒適的住宿空間。即日起至 2 月 18 日止，早鳥優惠最低85折，購票請上udn售票網（高雄場台北場），客服專線請洽(02)7721-6958 #2 （每日9:00-18:00），把握機會手刀搶票，不要錯過。

音樂劇 文創

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