快訊

18歲女部桃住院後隔離身亡 桃市衛生局回應了

地方創生變文資浩劫？高雄香蕉大王旗山第一辦事處遭拆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本三得利出招 山崎、響2021年度限定版5月上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「響Blossom Harmony 2021」酒標與包裝都以櫻花為主題。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「響Blossom Harmony 2021」酒標與包裝都以櫻花為主題。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本Suntory日前宣布將推出「山崎2021年度限定版」，以及「響Blossom Harmony 2021」，預計5月25日在日本正式上市，建議零售價都是8,000元日幣（未稅），約合新台幣2,300元。

根據日本三得利官網指出，無年份的「山崎2021年度限定版」，使用大量「12年以上 全程新水楢桶原酒」調和而成，口感甘甜厚實，建議以純飲方式品飲。

在酒標與包裝上，「山崎2021年度限定版」也極富巧思。紙盒刻意採用水楢木的木紋質感印刷，細膩優雅；酒標也刻意使用越前和紙製作，讓這款限定酒充滿古樸而典雅的氣度。

同樣無年份標示的「響Blossom Harmony 2021」，刻意採用使用櫻花木桶來過桶的酒液來調和，希望透過來自櫻花木桶的華麗花香氣，賦予這款限定酒更豐富的層次表現。

在酒標與包裝上，「響Blossom Harmony 2021」採用大量的櫻花圖樣，展現落英繽紛的特舒美感。

除了「山崎2021年度限定版」與「響Blossom Harmony 2021」，日本三得利今年同時推出「Suntory World Whisky碧Ao」與穀類威士忌知多的350毫升小瓶裝，在容量上提供消費者更多的選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「Suntory World Whisky 碧Ao」與穀類威士忌知多，今年新推出350毫升小包裝。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「Suntory World Whisky 碧Ao」與穀類威士忌知多，今年新推出350毫升小包裝。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
無年份的山崎年度限定版預計5月25日在日本上市。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
無年份的山崎年度限定版預計5月25日在日本上市。圖／摘自日本三得利官網。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

日本 櫻花

延伸閱讀

搭公車賞櫻花巷！陽明山「平菁街櫻花」大爆發，最佳花期＋拍攝亮點＋交通攻略

日本執政黨議員緊急事態下深夜泡俱樂部 菅義偉道歉

日月潭櫻花季本周末正式開始 九族園區開放寵物賞櫻

日本GEORGIA喬亞咖啡來了！陳柏霖：咖啡我只選第一

相關新聞

每分鐘賣15顆！小七聯名鮮食史上快銷王是它

7-ELEVEN去年10月底，攜手《台北米其林指南》必比登推介的早餐名店「阜杭豆漿」合作推出「阜杭豆漿經典飯糰」，上市3...

春節旅遊新去處 臺中驛偕「貓」喜迎春

春節將至，由臺中驛鐵道文化園區規劃的「鐵道躲貓貓X貓小姐Ms.Cat插畫特展」新春第二彈於1/16帶著上百隻穿新衣戴新帽的貓咪們，搶先在臺中車站熱鬧登場與民眾拜年！

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》首度北高雙城巡演 早鳥最低 85 折

在 2019 年紐約百老匯 Playbill 調查中打敗《歌劇魅影》榮登全球最受歡迎音樂劇前三名的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），六度來台，皆創下破天荒熱賣紀錄，堪稱台灣表演藝術史上超強的不敗傳奇。2021年《鐘樓怪人》首度台北、高雄雙城巡演，以及首度前進國家表演藝術中心場館，早鳥優惠最低八五折於今日中午開賣。

參加婚宴怎麼穿？也許可以參考香奈兒春夏高訂系列

因為新冠肺炎防疫需求，人與人之間的距離被拉遠，與親朋好友的團聚時光顯得格外珍貴。香奈兒於台灣時間26日晚上九點發表了20...

ORION推限定包裝 年菜巧搭海尼根零酒精免費送兩手

看準年節商機，多家啤酒品牌都推出特殊包裝、年菜搭配或全新口味，例如海尼根台灣首度與臺北市商業處及迪化商圈共同推出限定年菜禮盒「大稻埕養生食譜2.0」，沖繩Orion奧利恩生啤酒則帶來2021春節過年限定版、金色討喜，另有臺虎精釀推出新款9.99系列「放閃格利亞」，微醺、超前部署。

「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩來了！PChome 24h購物獨家預購手刀快衝

除了彩色、特殊印花口罩之外，可愛又療癒的卡通肖像口罩也身受大人、小孩的喜愛，PChome 24h購物推出哆啦A夢聯名款口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。