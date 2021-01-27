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日本三得利出招 山崎、響2021年度限定版5月上市
日本Suntory日前宣布將推出「山崎2021年度限定版」，以及「響Blossom Harmony 2021」，預計5月25日在日本正式上市，建議零售價都是8,000元日幣（未稅），約合新台幣2,300元。
根據日本三得利官網指出，無年份的「山崎2021年度限定版」，使用大量「12年以上 全程新水楢桶原酒」調和而成，口感甘甜厚實，建議以純飲方式品飲。
在酒標與包裝上，「山崎2021年度限定版」也極富巧思。紙盒刻意採用水楢木的木紋質感印刷，細膩優雅；酒標也刻意使用越前和紙製作，讓這款限定酒充滿古樸而典雅的氣度。
同樣無年份標示的「響Blossom Harmony 2021」，刻意採用使用櫻花木桶來過桶的酒液來調和，希望透過來自櫻花木桶的華麗花香氣，賦予這款限定酒更豐富的層次表現。
在酒標與包裝上，「響Blossom Harmony 2021」採用大量的櫻花圖樣，展現落英繽紛的特舒美感。
除了「山崎2021年度限定版」與「響Blossom Harmony 2021」，日本三得利今年同時推出「Suntory World Whisky碧Ao」與穀類威士忌知多的350毫升小瓶裝，在容量上提供消費者更多的選擇。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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