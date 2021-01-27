參加婚宴怎麼穿？也許可以參考香奈兒春夏高訂系列

因為新冠肺炎防疫需求，人與人之間的距離被拉遠，與親朋好友的團聚時光顯得格外珍貴。香奈兒於台灣時間26日晚上九點發表了2021春夏高級訂製服系列，在巴黎大皇宮打造了一場花園派對，頭戴花圈的模特兒們扮演著賓客、新娘，穿上浪漫精緻的服飾從大皇宮的階梯走下，穿越精心布置的花拱，演出一場藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）心中描繪著的家族慶典。直播畫面由黑白漸進到彩色，也帶出一種時光演進的詩意氛圍。

「我喜歡大家庭的聚會，好幾代的親友們聚集一堂，非常暖心，這就是香奈兒品牌現今的精神，因為香奈兒也像是一個大家庭。」維吉妮維婭表示。於是模特兒們化身用心打扮自己的與會者，細緻的蕾絲刺繡上衣在袖口處用了紅、粉色的花朵亮片點綴，延續同樣元素的長裙所呈現的浪漫柔美。斜紋軟呢套裝以更明亮的粉彩色點綴，注入春天氣息。增添帥氣俐落感的層次搭配也有許多優雅的造型，像是擺動的淺粉紅長洋裝，層層襯裙以喬琪縐紗荷葉邊組成，搭配褶飾短外套打造分量感。漸層色的蓬蓬紗裙禮服套上背心，在隆重之中帶出日常造型的隨興姿態。雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。

最後一套壓軸登場的，按慣例是婚紗作品。如同從1920年代相簿走出的新娘，騎著白馬出場，頭戴蝴蝶結輕盈長紗，穿上Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡禮服，立體翼領與襯衫式袖口格外帥氣，也帶著一點對傳統女性溫婉優雅形象的反叛之心。