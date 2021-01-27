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參加婚宴怎麼穿？也許可以參考香奈兒春夏高訂系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒於台灣時間26日晚上九點發表了2021春夏高級訂製服系列，在巴黎大皇宮打造了一場花園派對，頭戴花圈的模特兒們扮演著賓客、新娘，穿上浪漫精緻的服飾從大皇宮的階梯走下，穿越精心布置的花拱，演出一場藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）心中描繪著的家族慶典。圖／香奈兒提供
香奈兒於台灣時間26日晚上九點發表了2021春夏高級訂製服系列，在巴黎大皇宮打造了一場花園派對，頭戴花圈的模特兒們扮演著賓客、新娘，穿上浪漫精緻的服飾從大皇宮的階梯走下，穿越精心布置的花拱，演出一場藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）心中描繪著的家族慶典。圖／香奈兒提供

因為新冠肺炎防疫需求，人與人之間的距離被拉遠，與親朋好友的團聚時光顯得格外珍貴。香奈兒於台灣時間26日晚上九點發表了2021春夏高級訂製服系列，在巴黎大皇宮打造了一場花園派對，頭戴花圈的模特兒們扮演著賓客、新娘，穿上浪漫精緻的服飾從大皇宮的階梯走下，穿越精心布置的花拱，演出一場藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）心中描繪著的家族慶典。直播畫面由黑白漸進到彩色，也帶出一種時光演進的詩意氛圍。

「我喜歡大家庭的聚會，好幾代的親友們聚集一堂，非常暖心，這就是香奈兒品牌現今的精神，因為香奈兒也像是一個大家庭。」維吉妮維婭表示。於是模特兒們化身用心打扮自己的與會者，細緻的蕾絲刺繡上衣在袖口處用了紅、粉色的花朵亮片點綴，延續同樣元素的長裙所呈現的浪漫柔美。斜紋軟呢套裝以更明亮的粉彩色點綴，注入春天氣息。增添帥氣俐落感的層次搭配也有許多優雅的造型，像是擺動的淺粉紅長洋裝，層層襯裙以喬琪縐紗荷葉邊組成，搭配褶飾短外套打造分量感。漸層色的蓬蓬紗裙禮服套上背心，在隆重之中帶出日常造型的隨興姿態。雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。

最後一套壓軸登場的，按慣例是婚紗作品。如同從1920年代相簿走出的新娘，騎著白馬出場，頭戴蝴蝶結輕盈長紗，穿上Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡禮服，立體翼領與襯衫式袖口格外帥氣，也帶著一點對傳統女性溫婉優雅形象的反叛之心。

而本次也有幾位大使受邀觀賞大秀，像是瑪莉詠柯蒂亞、潘妮洛普克魯茲、凡妮莎帕哈迪、莉莉蘿絲戴普與艾瑪喬朵洛絲琪也穿著香奈兒服裝到場，他們除了欣賞本次的高訂系列作品之外，也在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，與模特兒們一起參與了拍攝專屬相冊企劃。由操刀本次大秀前導預告、宣傳視覺等作品的荷蘭攝影師、電影導演暨平面視覺設計師Anton Corbijn掌鏡，以家族成員肖像的手法呈現這些迷人的女性魅力。

荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝以更明亮的粉彩色點綴，注入春天氣息。圖／香奈兒提供
斜紋軟呢套裝以更明亮的粉彩色點綴，注入春天氣息。圖／香奈兒提供
漸層色的蓬蓬紗裙禮服套上背心，在隆重之中增加日常造型的隨興姿態。圖／香奈兒提供
漸層色的蓬蓬紗裙禮服套上背心，在隆重之中增加日常造型的隨興姿態。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
莉莉蘿絲戴普。圖／香奈兒提供
擺動的淺粉紅長洋裝，層層襯裙以喬琪縐紗荷葉邊組成，搭配褶飾短外套打造分量感。圖／香奈兒提供
擺動的淺粉紅長洋裝，層層襯裙以喬琪縐紗荷葉邊組成，搭配褶飾短外套打造分量感。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
這次大秀前導預告、宣傳視覺等作品，都是由荷蘭攝影師、電影導演暨平面視覺設計師Anton Corbijn操刀打造。圖／香奈兒提供
這次大秀前導預告、宣傳視覺等作品，都是由荷蘭攝影師、電影導演暨平面視覺設計師Anton Corbijn操刀打造。圖／香奈兒提供
雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。圖／香奈兒提供
雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。圖／香奈兒提供
新娘騎著白馬出場，頭戴蝴蝶結輕盈長紗，穿上Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡禮服，立體翼領與襯衫式袖口格外帥氣。圖／香奈兒提供
新娘騎著白馬出場，頭戴蝴蝶結輕盈長紗，穿上Lesage刺繡工坊打造的水晶鑲飾與幻象珍珠蝴蝶刺繡禮服，立體翼領與襯衫式袖口格外帥氣。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡，在位於巴黎康朋街31號、重新裝潢落成的香奈兒高級訂製服沙龍裡，拍攝了2021春夏高級訂製服系列專屬相冊企劃。圖／香奈兒提供
雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。圖／香奈兒提供
雙繫帶雙色瑪莉珍鞋、雙色尖頭踝靴，也為此系列保留了極具辨識度和百搭經典的元素。圖／香奈兒提供
洋裝細節層層堆疊出浪漫氛圍。圖／香奈兒提供
洋裝細節層層堆疊出浪漫氛圍。圖／香奈兒提供
凡妮莎帕哈迪。圖／香奈兒提供
凡妮莎帕哈迪。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞。圖／香奈兒提供
瑪莉詠柯蒂亞。圖／香奈兒提供
細緻的蕾絲刺繡上衣在袖口處用了紅、粉色的花朵亮片點綴，延續同樣元素的長裙所呈現的浪漫柔美。圖／香奈兒提供
細緻的蕾絲刺繡上衣在袖口處用了紅、粉色的花朵亮片點綴，延續同樣元素的長裙所呈現的浪漫柔美。圖／香奈兒提供
潘妮洛普克魯茲。圖／香奈兒提供
潘妮洛普克魯茲。圖／香奈兒提供

香奈兒 模特兒 巴黎

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