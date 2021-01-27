ORION推限定包裝 年菜巧搭海尼根零酒精免費送兩手

看準年節商機，多家啤酒品牌都推出特殊包裝、年菜搭配或全新口味，例如海尼根台灣首度與臺北市商業處及迪化商圈共同推出限定年菜禮盒「大稻埕養生食譜2.0」，沖繩Orion奧利恩生啤酒則帶來2021春節過年限定版、金色討喜，另有臺虎精釀推出新款9.99系列「放閃格利亞」，微醺、超前部署。

臺虎精釀於近日推出9.99系列第九款「放閃格利亞 SANGRÍA DE CERVEZA」，散發葡萄、蘋果、柳橙皮香氣，後段並有類似紅酒的微澀單寧感，酒色則有著紅中帶紫的莓果色調，即日起於全臺7-ELEVEN陸續上市；沖繩Orion奧利恩生啤酒則嘗試喚起人們對沖繩南國的美好回憶，啤酒選用沖繩在地伊江島產大麥、稻米及山原淨水，經特殊過濾程序減低麥汁的雜味成分，酒款擁有奶油般的泡沫口感，且酒體輕盈，即日起於7-11、萊爾富、家樂福、大潤發、全聯、頂好超市陸續上市，其中金色的2021春節過年限定版瓶身並有神社、不倒翁等日本元素，並僅在全家便利商店獨賣。

由海尼根、臺北市商業處及迪化商圈一同打造的「大稻埕養生食譜2.0」，則共推出6款海派作風創意年菜，有「李日勝/六寶哞富貴禮盒」、「聯通漢芳/笙仲蟲草雞湯禮盒」、「六安堂參藥行/海饌肉骨茶禮盒」、「正新蔘藥行/嚴選即燉燕窩禮盒」、「鯉魚/鯉魚The Carb烏金餅禮盒」與「黃長生藥行/八方聚寶飯禮盒」，即日起凡親至實體店面購買任一款，直接加碼象徵「六六大順，福氣藏酒」好兆頭的海尼根0.0零酒精兩手，限量3000份，還有機會獲得2021年北市府限量發財金紅包袋一組，各店皆有限量，送完為止。

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