「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩來了！PChome 24h購物獨家預購手刀快衝

除了彩色、特殊印花口罩之外，可愛又療癒的卡通肖像口罩也身受大人、小孩的喜愛，PChome 24h購物推出哆啦A夢聯名款口罩限量預購之後，近10日帶動上整體口罩銷量狂增2.4倍，買氣爆棚。PChome 24h購物農曆年前首度開賣CAiRE艾可兒「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩，將於1月29日上午11點起獨家開放限量預購，分別推出「櫻桃小丸子款」及「櫻桃小丸子&花輪款」，以繽紛鮮豔的色彩搭配可愛卡通人物，萌感十足，外盒更獻上新年快樂的祝福語，充滿濃厚日式風情與過節氛圍。

PChome 24h推出的CAiRE艾可兒「櫻桃小丸子」新年聯名醫療口罩，「櫻桃小丸子款」以粉嫩櫻花色系為基底，融合小丸子俏皮的臉蛋及小花朵點綴底色；外盒印製身穿和服的小丸子與爺爺奶奶一同拜年，搭配日本出名的櫻花場景，巧思設計讓少女心大噴發；「櫻桃小丸子&花輪款」則採用搶眼紅色為底，增添喜氣，小丸子與花輪一同躍上口罩，外盒上身穿紫色和服的花輪更是貴氣逼人。