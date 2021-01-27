聽新聞
test
0:00 / 0:00
月亮代表情人心 愛馬仕大小月相對表為愛加溫
對表向來是許多情人愛侶最喜歡一起擁有的單品，尤其是近年來男女腕表的設計巧思更加細膩精緻，不再是單純一大一小不同尺寸的copy paste，各自帶有個性但又彼此相通互補的設計更受到歡迎。愛馬仕（HERMES）Arceau大小月相腕表這是這樣令人想要擁有的表款。
Arceau腕表是由1978年由Henri d’Origny設計的表款，以馬蹬造形不對稱表耳，以及讓人聯想起駿馬奔騰的獨有斜體數字為特色，優雅雋永的氣質可以說最知名的愛馬仕款。如今已經第二次改款推出的Arceau Petite Lune小月相腕表，是針對女性所設計的複雜功能腕表，可見人氣始終不墜。
Arceau Petite Lune以愛馬仕嶄新的寶石裝飾技法「飄花式」鑲嵌鑽石，璀璨的漸層藍寶石與鑽石，猶如花瓣飄落般地從表殼延伸到天然白色珍珠母貝表盤上，包覆月相視窗周圍，呈現如月暈般的效果。綴著星星的深藍色夜空星辰，設計靈感來自由法裔德國藝術家 Édouard Baribeaud 為愛馬仕設計的絲巾「第三幕，第一場景，林中... (Acte III，Scène I，la Clairière...)」，描繪的是莎士比亞的浪漫愛情喜劇「仲夏夜之夢」，別具詩意。
男表Arceau Grande Lune大月相腕表，則是愛馬仕最容易入門的複雜功能腕表之一。雖然稱為大月相，其實是同時也顯示日期、星期與月份的「全日曆月相」表款，實戴度極高。這款腕表於2011年推出以來，一直保持的富有古典氣息的表盤設計，如今首次經重新設計，換上嶄新夜空藍色放射飾紋表盤搭配同色系深海藍色鱷魚皮表帶，深藍與銀色調的搭配，更顯簡潔時髦。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言