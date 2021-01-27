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月亮代表情人心 愛馬仕大小月相對表為愛加溫

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
愛馬仕西洋情人節推薦Arceau大小月相對表。圖／愛馬仕提供
愛馬仕西洋情人節推薦Arceau大小月相對表。圖／愛馬仕提供

對表向來是許多情人愛侶最喜歡一起擁有的單品，尤其是近年來男女腕表的設計巧思更加細膩精緻，不再是單純一大一小不同尺寸的copy paste，各自帶有個性但又彼此相通互補的設計更受到歡迎。愛馬仕（HERMES）Arceau大小月相腕表這是這樣令人想要擁有的表款。

Arceau腕表是由1978年由Henri d’Origny設計的表款，以馬蹬造形不對稱表耳，以及讓人聯想起駿馬奔騰的獨有斜體數字為特色，優雅雋永的氣質可以說最知名的愛馬仕款。如今已經第二次改款推出的Arceau Petite Lune小月相腕表，是針對女性所設計的複雜功能腕表，可見人氣始終不墜。

Arceau Petite Lune以愛馬仕嶄新的寶石裝飾技法「飄花式」鑲嵌鑽石，璀璨的漸層藍寶石與鑽石，猶如花瓣飄落般地從表殼延伸到天然白色珍珠母貝表盤上，包覆月相視窗周圍，呈現如月暈般的效果。綴著星星的深藍色夜空星辰，設計靈感來自由法裔德國藝術家 Édouard Baribeaud 為愛馬仕設計的絲巾「第三幕，第一場景，林中... (Acte III，Scène I，la Clairière...)」，描繪的是莎士比亞的浪漫愛情喜劇「仲夏夜之夢」，別具詩意。

男表Arceau Grande Lune大月相腕表，則是愛馬仕最容易入門的複雜功能腕表之一。雖然稱為大月相，其實是同時也顯示日期、星期與月份的「全日曆月相」表款，實戴度極高。這款腕表於2011年推出以來，一直保持的富有古典氣息的表盤設計，如今首次經重新設計，換上嶄新夜空藍色放射飾紋表盤搭配同色系深海藍色鱷魚皮表帶，深藍與銀色調的搭配，更顯簡潔時髦。

愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相腕小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相腕小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Grande Lune大月相腕表，43毫米精鋼表殼、自動上鍊機芯，20萬3200元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相腕小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕Arceau Petite Lune小月相腕小月相珠寶腕表，38毫米精鋼鑲鑽與藍寶石表殼、自動上鍊機芯，35萬400元。圖／愛馬仕提供

腕表 愛馬仕

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