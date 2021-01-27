月亮代表情人心 愛馬仕大小月相對表為愛加溫

對表向來是許多情人愛侶最喜歡一起擁有的單品，尤其是近年來男女腕表的設計巧思更加細膩精緻，不再是單純一大一小不同尺寸的copy paste，各自帶有個性但又彼此相通互補的設計更受到歡迎。愛馬仕（HERMES）Arceau大小月相腕表這是這樣令人想要擁有的表款。

Arceau腕表是由1978年由Henri d’Origny設計的表款，以馬蹬造形不對稱表耳，以及讓人聯想起駿馬奔騰的獨有斜體數字為特色，優雅雋永的氣質可以說最知名的愛馬仕款。如今已經第二次改款推出的Arceau Petite Lune小月相腕表，是針對女性所設計的複雜功能腕表，可見人氣始終不墜。

Arceau Petite Lune以愛馬仕嶄新的寶石裝飾技法「飄花式」鑲嵌鑽石，璀璨的漸層藍寶石與鑽石，猶如花瓣飄落般地從表殼延伸到天然白色珍珠母貝表盤上，包覆月相視窗周圍，呈現如月暈般的效果。綴著星星的深藍色夜空星辰，設計靈感來自由法裔德國藝術家 Édouard Baribeaud 為愛馬仕設計的絲巾「第三幕，第一場景，林中... (Acte III，Scène I，la Clairière...)」，描繪的是莎士比亞的浪漫愛情喜劇「仲夏夜之夢」，別具詩意。