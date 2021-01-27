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村上隆再搞怪！招牌微笑之花「黑化」首度跨界做手表
滑板、LV包、礦泉水… 甚至生活用品，日本潮流藝術家村上隆（Takashi Murakami）可以說是當今世界上最擅長跨界合作的當代藝術家，推出的聯名商品不但種類繁多、出人意表，更驚人的是每一款都受到潮流人士的熱烈追捧，在拍賣會上行情一直居高不下。這次，他首度攜手瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），結合他最著名的藝術圖騰「微笑小花」（Flowers with Smiley Faces），與宇舶表最受歡迎的Classic Fusion系列，推出Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表，不但向來振奮人心的微笑小花「黑化」，連指針都幾乎看不到了。
由村上隆親自操刀的Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表，表盤上是一朵立體的「微笑小花」，是宇舶運用獨家研發滾珠軸承系統營造的特殊3D立體視覺效果。這個獨門的滾珠軸承系統能連結花柄使花瓣優雅旋轉，而其實花蕊則是內嵌在藍寶石鏡面上的巧妙設計。
「將我的藝術風格與宇舶表製表師的匠心創意相融是一場魅力獨具的冒險之旅，」村上隆說。他在去年在疫情爆發前首次參觀宇舶的製表廠，此次所採用的「All Black全黑」風格是宇舶表於2016年首創的全選表款，共600顆黑鑽鑲嵌於花瓣和花蕊，全球僅限量200只。
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