村上隆再搞怪！招牌微笑之花「黑化」首度跨界做手表

滑板、LV包、礦泉水… 甚至生活用品，日本潮流藝術家村上隆（Takashi Murakami）可以說是當今世界上最擅長跨界合作的當代藝術家，推出的聯名商品不但種類繁多、出人意表，更驚人的是每一款都受到潮流人士的熱烈追捧，在拍賣會上行情一直居高不下。這次，他首度攜手瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），結合他最著名的藝術圖騰「微笑小花」（Flowers with Smiley Faces），與宇舶表最受歡迎的Classic Fusion系列，推出Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表，不但向來振奮人心的微笑小花「黑化」，連指針都幾乎看不到了。

由村上隆親自操刀的Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表，表盤上是一朵立體的「微笑小花」，是宇舶運用獨家研發滾珠軸承系統營造的特殊3D立體視覺效果。這個獨門的滾珠軸承系統能連結花柄使花瓣優雅旋轉，而其實花蕊則是內嵌在藍寶石鏡面上的巧妙設計。