村上隆再搞怪！招牌微笑之花「黑化」首度跨界做手表

滑板、LV包、礦泉水… 甚至生活用品,日本潮流藝術家村上隆(Takashi Murakami)可以說是當今世界上最擅長跨界合作的當代藝術家,推出的聯名商品不但種類繁多、出人意表,更驚人的是每一款都受到潮流人士的熱烈追捧,在拍賣會上行情一直居高不下。這次,他首度攜手瑞士知名製表品牌宇舶表(HUBLOT),結合他最著名的藝術圖騰「微笑小花」(Flowers with Smiley Faces),與宇舶表最受歡迎的Classic Fusion系列,推出Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表,不但向來振奮人心的微笑小花「黑化」,連指針都幾乎看不到了。

由村上隆親自操刀的Classic Fusion Takashi Murakami All Black全黑款腕表,表盤上是一朵立體的「微笑小花」,是宇舶運用獨家研發滾珠軸承系統營造的特殊3D立體視覺效果。這個獨門的滾珠軸承系統能連結花柄使花瓣優雅旋轉,而其實花蕊則是內嵌在藍寶石鏡面上的巧妙設計。