中衛新推「夜幕灰」口罩5片69元 實體通路明天開賣
夜幕低垂，在黑夜還沒來臨前，有種「夜幕灰」，是進入黑暗前的一線光明，CSD中衛表示，年度最新推出的「夜幕灰」時尚口罩，雖然不花俏，低調的質感卻代表高貴冷靜，5片裝69元、30片盒裝260元，今天起，袋裝在統一超商採(OPEN POINT手機APP)預購，至於實體通路則是明天上午起開賣。
由於口罩生產已逐漸滿足市場需求，甚至有過剩趨勢，消費者除了防護效果外，也越來越注重造型與花色，而中衛口罩向來都會有獨特主題與設計，引領時尚，並會有巧妙的詮釋，在口罩隨處可買情形下，仍受到消費者青睞，成為排隊追逐的品牌。
尤其，新的一年，中衛都會觀察色彩的流行趨勢，灰是今年度的代表色調，因此今年推出的「夜幕灰」，雖不像以前產品的耀眼及花俏，卻反而受到注目。
CSD中衛行銷經理周令怡表示，「夜幕灰」予人高貴冷靜的感受，有著低調質感，不像黑色那般絶對的黑，灰色調顯得較具彈性與柔軟，而且灰色幾乎是百搭色，不論衣著如何花俏，只要配上灰色，整體造型便會添上一股沈澱柔和的氣質。
周令怡表示，「夜幕灰」5片裝69元、30片盒裝260元，今天起，袋裝在統一超商採(OPEN POINT手機APP)預購，至於實體通路，明天上午起開賣，詳細販售通路明天上午8時統一在中衛粉絲專頁公布。
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