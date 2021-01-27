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打造不一樣的新春造型！李沐、劉修甫示範給你看

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
GU邀請新生代演員李沐（左）和劉修甫（右）來詮釋新春造型。圖／GU提供
GU邀請新生代演員李沐（左）和劉修甫（右）來詮釋新春造型。圖／GU提供

剩下不到一個月就要歡慶農曆新年，不免俗的都會想添購新行頭讓來年有新氣象，平價時尚品牌GU便與姐妹品牌UNIQLO聯手，推出「新春聯合活動」，除了有超值優惠之外，還邀請台灣新生代演員李沐、劉修甫一同穿上品牌全新春裝，展現全新時尚面貌。

因應農曆新年到來，同集團的GU和UNIQLO攜手，從1月29日至2月18日連續21天推出「新春聯合活動」。GU每一週都會提供不同的精選優惠，包括指定男裝西裝外套降價300元、女裝西裝外套降價200元；或是女裝登山外套限定價790元、可以作為外罩衫的女裝寬版型長版風衣外套，優惠價降至1,490元不等。另外，GU也在此刻推出春夏新品，像是李沐就演繹了全新改良推出的A-lined紫色連身迷你裙，搭配雙排扣外套，展現出甜美氣息。而劉修甫詮釋GU DRY圓領T恤，並以男裝軍裝寬鬆襯衫搭配，下身則身穿氣球九分褲，傳達年輕活力。

GU邀請新生代演員李沐演繹春夏系列新品。圖／GU提供
GU邀請新生代演員李沐演繹春夏系列新品。圖／GU提供

GU邀請新生代演員劉修甫演繹春夏系列新品。圖／GU提供
GU邀請新生代演員劉修甫演繹春夏系列新品。圖／GU提供

不落人後，H&M的新春系列女裝囊括能凸顯優雅氣質洋裝、幹練西裝套裝及休閒襯衫等實用單品，還融入扎染印花與丹寧元素，並使用有機棉及永續材質所製成。配色除了節日必備的正紅色外，還提供駝色及米色營造溫暖氛圍，增添甜美氣質的薰衣草紫。男裝部分聚焦工裝靈感與日常實穿，透過風衣與外套提供時尚造型同時兼顧保暖，想要點亮整體造型則不可缺少圓領衫、格紋襯衫及運動褲等單品。而且部分服飾還印製了知名起司品牌「The Laughing Cow 法國笑牛」的卡通形象，以十足趣味感呼應牛年到來。

GU邀請新生代演員李沐演繹春夏系列新品。圖／GU提供
GU邀請新生代演員李沐演繹春夏系列新品。圖／GU提供

GU邀請新生代演員劉修甫演繹春夏系列新品。圖／GU提供
GU邀請新生代演員劉修甫演繹春夏系列新品。圖／GU提供

除了添購服飾，農曆新年期間外出走春，又怎麼能少了畫龍點睛的新配件呢？CHARLES & KEITH的春節系列，以搶眼的辣椒紅打造包款，無論是俐落的硬挺方包展現率性、還是以漆皮皺褶手提包帶出態度，或隨手拎起方格手提包、金扣兩用腰包、馬鞍包等，都能透過紅色包包營造出好氣場。鞋款的部分則是以粉色與酒紅的拼接設計，或是具有巧思的球形鞋跟，行走之間更顯魅力。而且為了歡慶牛年的到來，品牌還應景推出充滿童趣的小牛圖案女童鞋，增添活潑討喜的節慶氛圍。

CHARLES & KEITH春節系列豆腐方格手提包2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH春節系列豆腐方格手提包2,190元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH春節系列兒童小牛瑪莉珍鞋990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH春節系列兒童小牛瑪莉珍鞋990元。圖／CHARLES & KEITH提供

H&M新春系列男裝連帽上衣999元。圖／H&M提供
H&M新春系列男裝連帽上衣999元。圖／H&M提供

H&M新春系列男裝風衣2,999元。圖／H&M提供
H&M新春系列男裝風衣2,999元。圖／H&M提供

H&M新春系列女裝長袖丹寧工裝1,499元。圖／H&M提供
H&M新春系列女裝長袖丹寧工裝1,499元。圖／H&M提供

H&M新春系列男裝上衣799元。圖／H&M提供
H&M新春系列男裝上衣799元。圖／H&M提供

H&M新春系列女裝連身長袖洋裝999元。圖／H&M提供
H&M新春系列女裝連身長袖洋裝999元。圖／H&M提供

CHARLES & KEITH春節系列方扣尖頭瑪莉珍鞋1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH春節系列方扣尖頭瑪莉珍鞋1,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

品牌 西裝

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