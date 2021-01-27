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家樂福28日獨家開賣 萊潔法國迷彩口罩展現優雅風采

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福 × 萊潔法國迷彩口罩，盒裝50入，售價399元。圖／家樂福提供
家樂福 × 萊潔法國迷彩口罩，盒裝50入，售價399元。圖／家樂福提供

近期疫情升溫，讓民眾又掀起一波口罩、消毒用品採購潮！家樂福宣布攜手擁有眾多炫彩款口罩款式的萊潔，獨家推出法國迷彩口罩，提供盒裝與單入選擇，將於1月28日家樂福全台量販店陸續開賣。

萊潔法國迷彩口罩以經典的法國國旗藍、白、紅配色，採用俏皮的迷彩圖騰設計，為防疫新生活帶來明亮活力。盒裝口罩50入，售價399元，1月28日早上9：30於家樂福全台量販店開賣，金門店則於1月29日開賣，每人限購1盒，數量有限售完為止，以各店販售數量與排隊購買規定為主。同步提供單入款，每片10元，僅提供顧客臨時未配戴口罩入場時可至服務台購買，每人限購1包。

迎接下一波冷氣團來襲，家樂福也宣布暖達人24小時暖暖包將於1月28日到店開賣，每包119元，跟大家一起健康、溫暖過冬。

萊潔法國迷彩口罩以經典的法國國旗藍、白、紅配色，採用俏皮的迷彩圖騰設計，為防疫新生活帶來明亮活力。圖／家樂福提供
萊潔法國迷彩口罩以經典的法國國旗藍、白、紅配色，採用俏皮的迷彩圖騰設計，為防疫新生活帶來明亮活力。圖／家樂福提供

口罩 家樂福 法國

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