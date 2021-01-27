家樂福28日獨家開賣 萊潔法國迷彩口罩展現優雅風采
近期疫情升溫，讓民眾又掀起一波口罩、消毒用品採購潮！家樂福宣布攜手擁有眾多炫彩款口罩款式的萊潔，獨家推出法國迷彩口罩，提供盒裝與單入選擇，將於1月28日家樂福全台量販店陸續開賣。
萊潔法國迷彩口罩以經典的法國國旗藍、白、紅配色，採用俏皮的迷彩圖騰設計，為防疫新生活帶來明亮活力。盒裝口罩50入，售價399元，1月28日早上9：30於家樂福全台量販店開賣，金門店則於1月29日開賣，每人限購1盒，數量有限售完為止，以各店販售數量與排隊購買規定為主。同步提供單入款，每片10元，僅提供顧客臨時未配戴口罩入場時可至服務台購買，每人限購1包。
迎接下一波冷氣團來襲，家樂福也宣布暖達人24小時暖暖包將於1月28日到店開賣，每包119元，跟大家一起健康、溫暖過冬。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言