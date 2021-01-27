家樂福28日獨家開賣 萊潔法國迷彩口罩展現優雅風采

近期疫情升溫，讓民眾又掀起一波口罩、消毒用品採購潮！家樂福宣布攜手擁有眾多炫彩款口罩款式的萊潔，獨家推出法國迷彩口罩，提供盒裝與單入選擇，將於1月28日家樂福全台量販店陸續開賣。

萊潔法國迷彩口罩以經典的法國國旗藍、白、紅配色，採用俏皮的迷彩圖騰設計，為防疫新生活帶來明亮活力。盒裝口罩50入，售價399元，1月28日早上9：30於家樂福全台量販店開賣，金門店則於1月29日開賣，每人限購1盒，數量有限售完為止，以各店販售數量與排隊購買規定為主。同步提供單入款，每片10元，僅提供顧客臨時未配戴口罩入場時可至服務台購買，每人限購1包。