紅就是霸氣！Jisoo擦DIOR唇膏性感、YSL情人紅限量脣膏
女人選唇膏，就是要「紅」才夠霸氣！韓團BLACKPINK門面擔當的Jisoo智秀，也是韓DIOR彩妝大使，最近就擦上迪奧藍星唇膏#999特霧正紅，展現專屬女人的霸氣自信；而另一彩妝品牌YSL則針對情人節，推出3色的奢華緞面唇膏勾心鎖愛限定版，也以紅色展現女人大方追愛的特質。
Jisoo一連示範兩款純色，其中迪奧藍星唇膏#999絲絨特霧就是正統霸氣紅唇，以絲絨極霧質地，展現出高級的質感；另款妝容則是擦上迪奧藍星唇膏#771粉嫩珊瑚色彩，展現特別的「無害初戀感」，還擦上迪奧亮妍潤色頰彩棒繁花盛宴限量版#865浪漫粉櫻，根本就是想戀愛的甜美顏色。
西洋情人節也將至，YSL向來鼓勵女人隨心所欲，用最迷的唇色展現耀眼一面，限定推出奢華緞面唇膏勾心鎖愛限定版，共有1款經典色與2款新色，搭配霓光紅的管身，拿出來補妝也是霸氣。
YSL奢華緞面唇膏勾心鎖愛限定版能夠極致顯色，搭配雞尾酒活萃成分，能滋潤雙唇，方管1號就是正紅經典色，能襯托出完美膚色，也是最能展現性感味道；#21莓好勾心則是偏深的紅色，也能超顯白；#1966則是YSL發表「LE SMOKING」煙裝系列的年分，讓女人也能穿上男人的西裝感，該色號薄塗橘調豆沙，厚塗暖棕紅，展現女人獨特的不同個性。
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