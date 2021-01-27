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春酒尾牙「微型化」 故宮晶華可包場、在公司也能辦

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
六福萬怡推春酒尾牙外帶外送，在公司也能吃大餐。圖／六福旅遊集團提供
六福萬怡推春酒尾牙外帶外送，在公司也能吃大餐。圖／六福旅遊集團提供

疫情轉趨嚴峻，近日各飯店、餐廳外帶或冷凍年菜詢問度大增，「在家圍爐」漸成主流；春酒與尾牙也在「是否停辦」之間搖擺。飯店因此打出各種配套方案，像是六福萬怡推出「春酒尾牙外帶」，在公司也能吃大餐；「故宮晶華」與「台北園外園」強打獨立、安全，5桌就能提供企業包棟辦趴。

台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理推出 「歐菲斯同樂會」春酒尾牙外帶套餐，每組10人份7,999元，加贈保溫提袋及餐具組，在公司也能歡聚。外帶套餐共有7道料理，豐富的菜色及便捷的外送服務，甫推出就大受歡迎，1月推出已進數十組訂單。

為了因應受到疫情影響的「微型尾牙」趨勢，晶華酒店集團選定位於故宮院區內的「故宮晶華」，以及位於新北五股的「台北園外園」兩大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，平日周間只要5桌訂席、就能提供包棟式度假別墅般的禮遇，企業可以獨享宴飲空間，不須與其他客人分享公共區域，每桌的用餐人數也從12人調整至8人，起桌價6,800元起。

除了「包棟式尾牙春酒專案」，晶華酒店也推出「套餐式尾牙」、「外送頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」，以及推動「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工的方案，主打多元專案與量身打造的彈性服務。

「微型尾牙」同時燒進了米其林餐飲。和億生活集團旗下連續11年榮獲香港米其林一星的「添好運」，首次推出「米其林私廚宴」，限定HOYII北車站店、松山車站店，提供獨立包廂、採專人位上菜，須提前5日預約，每套680元起，滿8人即可訂位。此外，添好運松山車站店另推出平日、假日包場專案，含投影機、投影螢幕，音響設備等。

「米其林私廚宴」採專人位上菜，限HOYII北車站店、松山車站店獨立包廂。圖／和億生活集團提供
「米其林私廚宴」採專人位上菜，限HOYII北車站店、松山車站店獨立包廂。圖／和億生活集團提供
故宮晶華可以包棟獨享。圖／晶華酒店集團提供
故宮晶華可以包棟獨享。圖／晶華酒店集團提供
尾牙包辦方式，今年更多元。圖為故宮晶華的佳餚美饌。圖／晶華酒店集團提供
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「歐菲斯同樂會」春酒尾牙外帶套餐共有7道料理，每組10人份只要7,999元，加贈保溫提袋及餐具組。圖／六福旅遊集團提供
「歐菲斯同樂會」春酒尾牙外帶套餐共有7道料理，每組10人份只要7,999元，加贈保溫提袋及餐具組。圖／六福旅遊集團提供

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