大展「紅」圖 寶格麗喜迎新年限定項鍊超正能量

牛年將至，準備好用最熱情與歡欣的心揮別過去、迎向全新的展望了嗎？寶格麗（BVLGARI）針對全球最多人口慶祝的農曆新年，推出限定版的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊，以最洋溢歡慶之情的金色與紅色，向全世界傳遞佳節喜氣與團圓歡欣的情意。同時亦提供應景的紅色系腕表與包包等配件，讓全家人都可以一起迎春納福、迎接牛年到來。

專為農曆新年所獨家推出的全新B.zero1 Rock紅寶石項鍊限量款，在玫瑰金墜飾邊緣鑲嵌紅寶石，獨特的鉚釘螺旋造型臨摹羅馬競技場的建築外觀，設計洋溢時尚魅力，唯美結合東方象徵古老吉祥意義的紅色、西方經典建築、以及破壞顛覆的當代態度。同時，經典LVCEA腕表亦有配襯波爾多紅酒色鱷魚皮表帶的表款可選，更加凸顯光澤溫潤象徵圓滿的珍珠母貝表盤，適合想要以腕表提點珍惜時光的人。