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買1送1！清原×蜜蜂工坊合推「坎格拉果香蜜凍紅茶」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
清原首度攜手蜜蜂工坊，以特製的「蜂蜜凍」推出「坎格拉果香蜜凍紅茶」，每杯45元。圖／清原提供
清原首度攜手蜜蜂工坊，以特製的「蜂蜜凍」推出「坎格拉果香蜜凍紅茶」，每杯45元。圖／清原提供

以芋頭系列最具代表性的連鎖手搖飲「清原」，2021年2月將全新推出兼具茶香與果香的新品「坎格拉果香蜜紅茶」，另外還首度攜手「蜜蜂工坊」，以特製的「蜂蜜凍」，共同推出「坎格拉果香蜜凍紅茶」，更添咀嚼樂趣。為慶祝新品上市，還可享「買1送1」的限時優惠。

清原本次所推出的「坎格拉果香蜜紅茶」，本身茶葉就帶有果香香氣，標榜透過秤、沖、浸、醒、靜、鎮、搖等7道程序，以先熱泡再瞬間降溫的方式，保留茶葉完整的香氣，入口芬香，每杯35元。另外清原也首度與雲林的蜜蜂工坊聯名推出「坎格拉果香蜜凍紅茶」。選用蜜蜂工坊5～7天自然完熟的蜂蜜所製成的蜂蜜凍為主角，搭配上坎格拉果香蜜紅茶，讓蜂蜜的香甜與紅茶韻味相互結合，每杯45元。

為慶祝新品上市，2月1日至2月10日期間，購買坎格拉系列，即送1組2入紅包（限現場領取，送完為止）；2月19日至2月26日期間，購買坎格拉系列，可享買1送1；2月27日至3月1日，購買坎格拉系列，則可享第2杯半價（取低價格折價）。

蜂蜜 蜜蜂 茶葉

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