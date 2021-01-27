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買手表抽旅宿？浪琴瞄準過年商機 不限表款抽起來！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表代言人「志玲姐姐」林志玲也推薦了新年精選表款：浪琴表Record開創者系列玫瑰金男女腕表。圖 / Longines提供。
浪琴表代言人「志玲姐姐」林志玲也推薦了新年精選表款：浪琴表Record開創者系列玫瑰金男女腕表。圖 / Longines提供。

每逢年節長假，為自己挑選一只手表，除了象徵一年的煥然一新，也是犒賞自己的最佳時機。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）瞄準過年商機，主打Record開創者系列玫瑰金男女腕表與DolceVita多情系列腕表，並推出買表抽獎活動，讓人一試手氣。

Record開創者系列表款搭載矽游絲機芯不易受到一般溫度變化、磁場與壓力的影響，全系列表款並皆獲瑞士天文台認證（COSC），並有精鋼雙色玫瑰金與18K玫瑰金、30與38毫米兩種尺寸，男表女表、各有不同風采；DolceVita多情系列則從1930-1940年代得到靈感，長方形表殼，帶有纖細優雅風格，同時快拆式皮革表帶系統並可自由加購柔和棕、珊瑚紅、松柏綠、土耳其藍、亮黃色或青檸綠等多樣選擇，在不同顏色中，輕鬆切換穿搭。

凡於Longines浪琴表全台名品店或授權經銷商購買購買任一浪琴表款（不含免稅與Outlet通路），將可獲得「定琴台灣．新春之旅」抽獎券一張，有機會抽中台灣國內豪華雙人行旅遊等獎項。表款不限系列、金額、款式，而雙人行旅遊共將抽出六名，皆為一泊二食的行程，飯店則包含花蓮太魯閣晶英等知名旅宿，活動則自即日起至2021年3月14日為止。

浪琴Record開創者系列珍珠母貝面盤雙色金不鏽鋼女仕腕表，30毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證、珍珠母貝面盤，10萬8,900元。圖 / Longines提供。
浪琴Record開創者系列珍珠母貝面盤雙色金不鏽鋼女仕腕表，30毫米、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證、珍珠母貝面盤，10萬8,900元。圖 / Longines提供。
浪琴Record開創者系列白色面盤18K玫瑰金男士腕表，38毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證，22萬1,300元。圖 / Longines提供。
浪琴Record開創者系列白色面盤18K玫瑰金男士腕表，38毫米、玫瑰金、自動上鍊機芯、時間顯示、瑞士天文台認證，22萬1,300元。圖 / Longines提供。
Dolce Vita系列表款具備的「快拆式表帶系統」，無需工具只要雙手便能輕鬆替換表帶，自由造型。圖 / Longines提供。
Dolce Vita系列表款具備的「快拆式表帶系統」，無需工具只要雙手便能輕鬆替換表帶，自由造型。圖 / Longines提供。

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