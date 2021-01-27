買手表抽旅宿？浪琴瞄準過年商機 不限表款抽起來！

每逢年節長假，為自己挑選一只手表，除了象徵一年的煥然一新，也是犒賞自己的最佳時機。瑞士鐘表品牌浪琴（Longines）瞄準過年商機，主打Record開創者系列玫瑰金男女腕表與DolceVita多情系列腕表，並推出買表抽獎活動，讓人一試手氣。

Record開創者系列表款搭載矽游絲機芯不易受到一般溫度變化、磁場與壓力的影響，全系列表款並皆獲瑞士天文台認證（COSC），並有精鋼雙色玫瑰金與18K玫瑰金、30與38毫米兩種尺寸，男表女表、各有不同風采；DolceVita多情系列則從1930-1940年代得到靈感，長方形表殼，帶有纖細優雅風格，同時快拆式皮革表帶系統並可自由加購柔和棕、珊瑚紅、松柏綠、土耳其藍、亮黃色或青檸綠等多樣選擇，在不同顏色中，輕鬆切換穿搭。