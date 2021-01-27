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防疫在家運動也要很專業！Nike、PUMA訓練裝備不可少

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Nike針對動態高強度間歇性訓練而設計出Air Zoom SuperRep 2新款訓練鞋。圖／Nike提供
Nike針對動態高強度間歇性訓練而設計出Air Zoom SuperRep 2新款訓練鞋。圖／Nike提供

透過運動的確有效提升免疫力，是對抗流行傳染病的方式之一，所以即使在家防疫減少外出，仍有許多人會進行間歇性或徒手運動訓練，因此一雙可以因應中、高強度快速移動的鞋款可不能少。

Nike就針對動態高強度間歇性訓練而設計出Air Zoom SuperRep 2新款訓練鞋，作為第二代鞋款，品牌在兩處設計上再度創新以實現更好的貼合性，其中包括全面可調整的鞋舌設計以及更寬版的前掌設計。保留了前一代 SuperRep的核心技術，包括前掌Zoom Air緩震氣墊、加強中底嵌片，以及 「Burpee Break」前足凹槽設計。能夠為動態訓時做快速跳躍、側彈跳，以及全身性波比跳訓練時提供全方位保護。此外，Air Zoom SuperRep 2鞋兼具出色性能與時髦外觀，在保護雙腳的同時，幫助達到更好的訓練體驗。

搭載了新進化LQDCELL避震科技的LVL-UP專業訓練鞋，是PUMA在今年特別為女性量身打造的款式。採用PUMAGRIP 橡膠耐磨大底，為訓練中快速移動的步伐帶來最大抓地力，加上PROFOAM高回彈EVA輕量中底則能有效降低訓練時雙腳所承受的衝擊力道，進而保持身體的協調平衡。此外，柔軟且堅韌LQDCELL中底結構能有效吸收落地衝擊力道與反震能量，達到穩定與高避震效能。外型設計採用黑色為主題，於鞋跟及鞋口點綴上紫色，增添女性元素；半透明果凍膠底可透視氣室結構，為外觀加入高端科技氛圍。

Nike Air Zoom SuperRep 2女款訓練鞋4,500元。圖／Nike提供
Nike Air Zoom SuperRep 2女款訓練鞋4,500元。圖／Nike提供

Nike Air Zoom SuperRep 2男款訓練鞋4,500元。圖／Nike提供
Nike Air Zoom SuperRep 2男款訓練鞋4,500元。圖／Nike提供

PUMA LVL UP XT訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供
PUMA LVL UP XT訓練鞋3,280元。圖／PUMA提供

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