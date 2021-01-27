日本GEORGIA喬亞咖啡來了！陳柏霖：咖啡我只選第一

搶攻台灣百億咖啡市場， 可口可樂公司首度推出日本連續9年累積銷售第一的「GEORGIA喬亞咖啡」，並邀請質感男神陳柏霖代言。陳柏霖表示，自己的個性與GEORGIA喬亞咖啡的堅持如出一轍，「許多事一旦決定要做、就一定做到最好，當然咖啡也只選日本第一」。

根據凱度個人指數2020年的調查，台灣咖啡市場市值近572億元，且近3年以平均每年32%的規模在成長 。台灣咖啡的飲用量逐年增加，對咖啡品質的要求也愈來愈高，看準消費市場與需求，可口可樂公司2021年首度推出即飲咖啡，宣布引進日本累積銷售第一的咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」，一次推出「滴濾無糖黑咖啡」與「滴濾拿鐵咖啡」兩款商品。