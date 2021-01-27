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日本GEORGIA喬亞咖啡來了！陳柏霖：咖啡我只選第一

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
可口可樂台灣分公司行銷總監蕭育芬與代言人陳柏霖一同宣布，日本累積銷售第一的即飲咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」正式登台。圖／可口可樂公司提供
可口可樂台灣分公司行銷總監蕭育芬與代言人陳柏霖一同宣布，日本累積銷售第一的即飲咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」正式登台。圖／可口可樂公司提供

搶攻台灣百億咖啡市場， 可口可樂公司首度推出日本連續9年累積銷售第一的「GEORGIA喬亞咖啡」，並邀請質感男神陳柏霖代言。陳柏霖表示，自己的個性與GEORGIA喬亞咖啡的堅持如出一轍，「許多事一旦決定要做、就一定做到最好，當然咖啡也只選日本第一」。

根據凱度個人指數2020年的調查，台灣咖啡市場市值近572億元，且近3年以平均每年32%的規模在成長 。台灣咖啡的飲用量逐年增加，對咖啡品質的要求也愈來愈高，看準消費市場與需求，可口可樂公司2021年首度推出即飲咖啡，宣布引進日本累積銷售第一的咖啡品牌「GEORGIA喬亞咖啡」，一次推出「滴濾無糖黑咖啡」與「滴濾拿鐵咖啡」兩款商品。

GEORGIA喬亞咖啡使用100%阿拉比卡豆，以精準滴濾工法控制時間與溫度，打造出手沖口感，即日起在全台便利商店與各大量販通路陸續上市，新品上市期間享有嘗鮮優惠價，單瓶特價29元、2件55元，優惠訊息以各通路資訊為主。

陳柏霖擔任「GEORGIA喬亞咖啡」代言人。圖／可口可樂公司提供
陳柏霖擔任「GEORGIA喬亞咖啡」代言人。圖／可口可樂公司提供

咖啡 日本 可口可樂

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