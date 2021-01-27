就是愛茶葉清甜的香氣！ 超商人氣「10大罐裝無糖綠茶」回甘又解膩

無糖綠茶控請收！

想喝飲料的時候，除了到手搖飲料店購買，也有許多人會到便利商店買現成的飲料，快速又方便。雖然超商架上的飲料種類繁多，但有些人還是獨愛「無糖綠茶」，認為不僅可以不用擔心攝取過多糖分，綠茶特有的茶葉清香更是令人愛不釋手。

很多人會以為青茶也是一種綠茶，其實青茶是一種發酵程度介於綠茶與紅茶之間的茶，跟綠茶不一樣喔！今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友熱議的超商罐裝無糖綠茶商品，看看它們各有什麼獨特之處吧！

image source：wiki（示意圖）

NO. 10 每朝健康綠茶

每朝健康綠茶主打「經過3項國家健康認證」，添加天然菊苣纖維，加上茶葉本身的兒茶素，許多網友在個人IG上分享瘦身菜單時，會提到自己搭配每朝健康綠茶，並表示「每朝好喝」、「超愛每朝」，甚至有死忠粉絲表示「每天一瓶每朝」、「買每朝是我購買外食必備的習慣」、「每朝喝成習慣了」。

延伸閱讀：還不快買爆！網友熱議最夯10家「股東會紀念品」誰是人氣王？

image source: 生活市集

NO. 9 純喫茶無糖綠茶

1993年就上市的純喫茶，是許多台灣人相當熟悉的茶飲品牌，其中無糖綠茶以「冰析鮮萃工法」，保留新鮮茶香及兒茶素，讓網友稱讚「茶味足，不苦澀」，也有不少網友表示「純喫茶最愛無糖綠」、「每天都要喝一瓶」，有網友點出純喫茶的「新鮮屋包裝」讓茶味更新鮮，「喝得到現泡的滋味」。

延伸閱讀：求老闆明年「加倍奉還」！網友心中最想念的10大尾牙環節

NO. 8 璞韻日本煎茶

主打質感茶的新品牌「璞韻」，許多網友對它的第一印象就是「包裝也太美了吧」，也因此在剛推出時引起一波IG打卡風潮，網友們紛紛封它為「文青茶」、「仙氣茶」。璞韻日本煎茶嚴選日本春季一番茶，並以低溫慢碾石臼抹茶入湯，帶來柔潤細緻的口感，令網友大讚「茶味很真實」、「不苦澀的茶超棒」、「茶味超讚」。

延伸閱讀：才不只有「天竺鼠車車」！木棉花代理10大爆紅動畫 沒聽過就落伍了！

NO. 7 光泉冷泡茶三京綠茶

光泉冷泡茶在2020年全新推出「三京綠茶」，以低溫冷泡技術降低茶葉的苦澀感，最大特色就是加入「薄荷」，讓綠茶充滿微涼香氣，網友實際喝完表示「味道相當清爽」、「飯後來一瓶解膩，工作精神都來了」、「覺得薄荷味剛剛好」，還有網友推薦吃完火鍋等重口味的食物後，喝罐三京綠茶不只能解膩，還能幫助口腔清新。

延伸閱讀：神回顧／網路力量無限大！2020年度「鄉民的正義」Top 10

image source: 生活市集

NO. 6 原萃綠茶-玉露入り

原萃綠茶-玉露入り，特別添加名為「玉露」的日式茶葉，該茶葉會經過20天以上的覆蓋栽種，減少日照帶來的苦澀味，獨特的賣點累積了固定粉絲，「平常不怎麼喝無糖的茶，但這瓶真的有夠讚的」、「清爽不苦澀」、「吃罪惡的鹽酥雞都配原萃的玉露，很解膩」，還有網友喜歡到發文詢問「是否有和原萃玉露綠茶類似的茶包？」顯見其人氣。

延伸閱讀：店家拖餐還被嗆、餐點莫名消失？外送員vs叫外送五大賭爛事件對照

NO. 5 茶裏王日式無糖綠茶

「回甘就像現泡」，以這句廣告詞走進台灣人心中的茶裏王，許多網友認為其日式無糖綠茶「CP值高」、「便宜又好喝」。茶裏王近期還與知名餐酒館合作打造「茶裏王回甘吧」快閃店，成為IG打卡熱點，推出多款零酒精微醺特調，包含以日式無糖綠茶為基底的「小確幸」，網友直呼「隨便拍都超美」。

延伸閱讀：不只《今際之國》鬥智鬥勇鬥心機！10部看盡人心險惡的生存漫畫快加入書單

image source: 統一企業集團PECOS

NO. 4 茶尋味贅沢煎茶

茶尋味在2020年推出無糖綠茶新品「贅沢煎茶」，選用100%日本茶葉，融合靜岡一番煎茶及宇治煎茶的特色，網友認為喝起來「喝起來很清爽」、「有股清新感」。茶尋味還請來藝人許光漢擔任品牌代言人，並在臉書上發起「茶尋味許光漢專屬聊天室」社群活動，引起不少粉絲熱烈響應。

延伸閱讀：鳥寶寶不哭！獨家GOT7人氣排行 超狂團魂「最浪漫金句」永遠在一起

NO. 3 每朝健康双纖綠茶

每朝健康双纖綠茶的「双纖」，指的是一瓶就能喝到2種膳食纖維：菊苣纖維及Fibersol2，並特別加入日本研磨綠茶粉，讓口感更有層次。許多網友會在吃完較油膩的食物後，來一瓶每朝双纖綠茶，「油膩美食最佳搭配」、「解油膩剛剛好」。每朝健康双纖綠茶還請來藝人張景嵐拍攝代言廣告，吸引許多粉絲討論。

延伸閱讀：娛樂記者躍升2020爆紅YouTuber！正能量代表「關韶文」合體朋友超圈粉

NO. 2 原萃冷萃日式深蒸綠茶

原萃全新「冷萃」系列主打獨特的「冷萃工法」，透過「滴濾慢釀」的方式，讓茶喝起來甘甜不澀，吸引不少網友在剛上市時嚐鮮，喝過的網友表示「蠻順口的」、「不澀尾韻清甜」、「茶味中帶點淡淡的海苔味，蠻特別的」，連YouTuber邰智源也在個人社群帳號推廣「我最愛的原萃出新產品了，真的是好喝」，激起網路聲量。

延伸閱讀：汪東城魅惑眼、明道煙燻妝！《追光吧哥哥》十大熱門男神你最愛誰

image source: PChome

NO. 1 黑松茶花無糖綠茶

黑松茶花無糖綠茶特別添加茶花抽出物，獨特的花香吸引死忠粉絲表示「花香味真的很濃郁」、「去油解膩」、「很回甘，可以取代我愛喝加糖飲料的癮」，2020年還曾推出「黑松茶花動吃教室健康箱」（現已結束），內容物有「黑松茶花動吃糾察隊桌遊」、黑松茶花綠茶、可樂果，有吃有動有喝又有玩的特色，讓許多網友認為相當新鮮。

延伸閱讀：20大燒腦片單揭曉！這些電影你能猜到結局的有幾部？





【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月26日至2021年01月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商罐裝無糖綠茶』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」