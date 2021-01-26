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唐吉訶德賣過期蛋糕 顧客下肚才發現直呼「太誇張」

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
唐吉訶德賣過期蛋糕給顧客。圖／讀者提供
唐吉訶德賣過期蛋糕給顧客。圖／讀者提供

唐吉訶德賣過期蛋糕！有李姓讀者爆料，25日晚上7點多的時候去買抹茶蛋糕給朋友吃，結果吃完後才發現蛋糕24日就過期，李先生向記者表示，原本以為蛋糕是日本製作的，在運送時程延誤才導致商品過期，但仔細看才發現根本是MIT，直呼「太誇張」。

一名李姓顧客25日晚間到唐吉訶德賣場，發現抹茶蛋糕，想要買給朋友吃，由於架上只剩下10多個，李先生趕緊搶購，今天晚上和朋友一起享用蛋糕，把包裝丟進垃圾桶後，卻發現蛋糕的保存期限只到24日，早已過期24小時，李先生當下就和唐吉訶德熟食部的經理聯繫，於今晚9點半左右抵達唐吉訶德進行退費與賠償。

李先生轉述，熟食部經理強調，這是個案，只是剛好獨漏那塊抹茶蛋糕，其餘的沒過期，熟食部經理還說，過去每天晚上都會檢查一次食品的有效期限，可能是因為有客人拿走後又放回去，才導致疏漏，當下也承諾李先生，一天會安排3個時段檢查；除了當場退費外，也讓李先生在熟食區任選一樣商品作為補償。

李先生向記者說，蛋糕都不知道賣出去多少個了，萬一今天是炒麵、鮭魚壽司或鱆魚燒這類的食品過期，那後果不堪設想。李先生甚至沒辦法接受「人拿走又放回去」的說法，畢竟大家都很信任日商，只是剛好在丟垃圾時多看一眼才發現。

對此，記者致電唐吉訶德西門店，試圖找熟食部經理詢問此事，但唐吉訶德表示，現在不便接受採訪。

李先生提供今天去退費的單據以及25日的消費記錄。圖／讀者提供
李先生提供今天去退費的單據以及25日的消費記錄。圖／讀者提供
李先生在Facebook上發文抱怨自己在唐吉訶德買到過期的蛋糕。圖／讀者提供
李先生在Facebook上發文抱怨自己在唐吉訶德買到過期的蛋糕。圖／讀者提供
唐吉訶德日前才因為排隊區沒貼上防疫社交距離標示被北市衛生局和商業處督導。記者鍾維軒／攝影
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唐吉訶德 壽司

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