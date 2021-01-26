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唐吉訶德賣過期蛋糕 顧客下肚才發現直呼「太誇張」
唐吉訶德賣過期蛋糕！有李姓讀者爆料，25日晚上7點多的時候去買抹茶蛋糕給朋友吃，結果吃完後才發現蛋糕24日就過期，李先生向記者表示，原本以為蛋糕是日本製作的，在運送時程延誤才導致商品過期，但仔細看才發現根本是MIT，直呼「太誇張」。
一名李姓顧客25日晚間到唐吉訶德賣場，發現抹茶蛋糕，想要買給朋友吃，由於架上只剩下10多個，李先生趕緊搶購，今天晚上和朋友一起享用蛋糕，把包裝丟進垃圾桶後，卻發現蛋糕的保存期限只到24日，早已過期24小時，李先生當下就和唐吉訶德熟食部的經理聯繫，於今晚9點半左右抵達唐吉訶德進行退費與賠償。
李先生轉述，熟食部經理強調，這是個案，只是剛好獨漏那塊抹茶蛋糕，其餘的沒過期，熟食部經理還說，過去每天晚上都會檢查一次食品的有效期限，可能是因為有客人拿走後又放回去，才導致疏漏，當下也承諾李先生，一天會安排3個時段檢查；除了當場退費外，也讓李先生在熟食區任選一樣商品作為補償。
李先生向記者說，蛋糕都不知道賣出去多少個了，萬一今天是炒麵、鮭魚壽司或鱆魚燒這類的食品過期，那後果不堪設想。李先生甚至沒辦法接受「人拿走又放回去」的說法，畢竟大家都很信任日商，只是剛好在丟垃圾時多看一眼才發現。
對此，記者致電唐吉訶德西門店，試圖找熟食部經理詢問此事，但唐吉訶德表示，現在不便接受採訪。
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