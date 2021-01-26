聽新聞
test
0:00 / 0:00

酸甜草莓＋鹹香奶蓋！貢茶「奶蓋草莓寶石拿鐵」登台

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
檸檬草莓寶石果茶（冰），北部85元，南部每杯80元。圖／貢茶提供
檸檬草莓寶石果茶（冰），北部85元，南部每杯80元。圖／貢茶提供

繼去年推出限定草莓茶飲後，今年「貢茶」再度攜手韓國KAKAO FRIENDS，推出「#草莓寶石系列」飲品，並同時推出「KAKAO FRIENDS有你好罩盒」，凡購買任2杯指定飲品，即可加價69元購買。另外自即日起至貢茶消費指定產品滿額，即可獲得KAKAO FRIENDS貢喜發財紅包袋。

此次貢茶推出的「#草莓寶石系列」，在韓國已經銷售達百萬杯。「奶蓋草莓寶石拿鐵」，加入了草莓珍珠，並且淋上鹹甜奶蓋，結合奶香與酸甜滋味，南部每杯90元，北部每杯95元。「檸檬草莓寶石果茶（冰）」，則是以綠茶為基底，調和新鮮檸檬汁，並加入草莓珍珠，藉此呈現多層次風味，北部85元，南部每杯80元。至於「檸檬草莓寶石果茶（熱）」，則是在草莓珍珠與草莓檸檬果茶之餘，再灑上蔓越莓果乾脆片，更添濃郁香氣，南部每杯80元，北部每杯85元。

貢茶此次攜手韓國KAKAO FRIENDS，以KAKAO FRIENDS家族為元素，推出防疫口罩收納盒「KAKAO FRIENDS有你好罩盒」。自1月28日起，凡購買草莓珍珠新品系列／奶蓋系列／特調系列指定飲品任購2 杯，即可以69元加價購買。此外，即日起消費滿159元，且含1杯指定新品，即贈KAKAO FRIENDS貢喜發財紅包袋。

奶蓋草莓寶石拿鐵，南部每杯90元，北部每杯95元。圖／貢茶提供
奶蓋草莓寶石拿鐵，南部每杯90元，北部每杯95元。圖／貢茶提供

韓國 紅包

延伸閱讀

打卡送餅乾、滿額9折！嚕嚕米餐廳「草莓甜點餐」登場

熊大抱枕帶回家！藏壽司推出13款「LINE FRIENDS扭蛋」

越南新住民向前衝 廖麗娟勇奪獅潭「草莓后」

大湖、獅潭草莓將進入盛產期 湖警成立「護莓隊」

相關新聞

酸甜草莓＋鹹香奶蓋！貢茶「奶蓋草莓寶石拿鐵」登台

繼去年推出限定草莓茶飲後，今年「貢茶」再度攜手韓國KAKAO FRIENDS，推出「#草莓寶石系列」飲品，並同時推出「K...

德誼數位開運福箱三重驚喜 刮PS5、登錄再抽蘋果新品大全配

領了年終，當然趁農曆新年入手福袋拼手氣，看看有沒有機會讓獎金再翻倍。趁著這個最適合添購3C產品的時機，德誼數位Data ...

漢神巨蛋福氣袋2月4日開賣 300元抽70.9萬汽車直播開獎

漢神巨蛋今年推出「好運犇向你福氣袋」活動，2月4日至11日開放預購，會員只要持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買好運犇...

冠軍又是它！IKEA曝光2020百元小物排行榜，全買免千元

過新年最重要是大掃除，掃除過去也代表著「更新」，為生活更新，讓未來的日子更新。大掃除最重要就是好用的工具，IKEA也公布...

PORTER INTERNATIONAL熱銷包款再進化 跨界中衛打造人氣新口罩

在2020年年末時，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，共同打造全新包款，以及...

肉盤重1.5公斤！肉多多「開運鍋」爽嗑牛小排、雲林豬

農曆新年即將到來，以大份量肉盤著稱的「肉多多火鍋」了解民眾過年圍爐的需求，特別以美國牛小排、台灣雲林培根豬等不同食材，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。