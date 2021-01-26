酸甜草莓＋鹹香奶蓋！貢茶「奶蓋草莓寶石拿鐵」登台

繼去年推出限定草莓茶飲後，今年「貢茶」再度攜手韓國KAKAO FRIENDS，推出「#草莓寶石系列」飲品，並同時推出「KAKAO FRIENDS有你好罩盒」，凡購買任2杯指定飲品，即可加價69元購買。另外自即日起至貢茶消費指定產品滿額，即可獲得KAKAO FRIENDS貢喜發財紅包袋。

此次貢茶推出的「#草莓寶石系列」，在韓國已經銷售達百萬杯。「奶蓋草莓寶石拿鐵」，加入了草莓珍珠，並且淋上鹹甜奶蓋，結合奶香與酸甜滋味，南部每杯90元，北部每杯95元。「檸檬草莓寶石果茶（冰）」，則是以綠茶為基底，調和新鮮檸檬汁，並加入草莓珍珠，藉此呈現多層次風味，北部85元，南部每杯80元。至於「檸檬草莓寶石果茶（熱）」，則是在草莓珍珠與草莓檸檬果茶之餘，再灑上蔓越莓果乾脆片，更添濃郁香氣，南部每杯80元，北部每杯85元。