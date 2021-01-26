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德誼數位開運福箱三重驚喜 刮PS5、登錄再抽蘋果新品大全配

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
德誼數位「Happy牛Year開運福箱」 2021年2月4日起開賣，每組999元，共1,500組，售完為止。圖／德誼數位提供
德誼數位「Happy牛Year開運福箱」 2021年2月4日起開賣，每組999元，共1,500組，售完為止。圖／德誼數位提供

領了年終，當然趁農曆新年入手福袋拼手氣，看看有沒有機會讓獎金再翻倍。趁著這個最適合添購3C產品的時機，德誼數位Data Express祭出一系列開春優惠，讓民眾更輕鬆入手蘋果全系列商品。

2月1日起，至德誼數位單筆消費滿999元即贈開運大紅包，限量2,000個，內含德誼指定配件購物金、折抵優惠券等多項優惠外，也同時與遠傳friDay購物合作，加碼提供新會員百元購物金的超值優惠代碼，符合不同族群的購買需求，同步滿足線上線下購物的消費體驗。

去年首度推出廣受好評的福袋活動，今年自2月4日起，再於全台門市加碼推出限量1,500個「Happy牛Year開運福箱」，售價999元即可享受三重驚喜：第一重，開箱即內含總價值1,500元以上實用商品；第二重，內附刮刮卡乙張，再刮百項獎品，即刮即中，挑戰帶回最潮耳機AirPods Max、超搶手遊戲機PS5等大獎；第三重，上網登錄抽獎還有機會一人獨享價值81,800元Apple新品大全配。

而官網超熱賣、現貨要等到3月的AirPods Max，來德誼有現貨。即日起到2月28日止，購買AirPods Max加1元，即贈送市價1,700元的AppleCare+服務專案延長保固2年；買AirPods Pro即贈市價1,780元的正負零迷你陶瓷電暖器，限時限量、售完為止。

德誼數位「Happy牛Year開運福箱」還能上網登錄參加抽獎，有機會一人獨享價值81,800元的Apple新品大全配。圖／德誼數位提供
德誼數位「Happy牛Year開運福箱」還能上網登錄參加抽獎，有機會一人獨享價值81,800元的Apple新品大全配。圖／德誼數位提供

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