漢神巨蛋福氣袋2月4日開賣 300元抽70.9萬汽車直播開獎

漢神巨蛋今年推出「好運犇向你福氣袋」活動，2月4日至11日開放預購，會員只要持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買好運犇向你福氣袋，即可獲得抽獎券1張及漢神巨蛋300元禮券，非會員也可憑現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張的福氣袋，2月12日大年初一下午2點1線上直播抽獎，最大獎是市價70.9萬汽車。

漢神巨蛋表示，除了汽車大獎外，還有Dyson吸塵器、iRobot掃地機器人等家電，以及高級住宿券、美食餐券等，總價值近百萬的福袋內容。

為了提供給購買福氣袋的消費者更多回饋，漢神巨蛋今年規畫三牛報喜，「第一牛-牛轉新運」福氣袋預購禮，預購福氣袋前1500名即可獲得新春好禮一份。「第二牛-屬你最金牛」現金666元即可購買全新限量福氣袋，內含300元禮券、三麗鷗乾髮帽及福氣袋抽獎券2張，除了祭出兩倍中獎機會，更加碼抽出市值2萬3900元的Dyson空氣清淨機1台。「第三牛-金牛送福」活動，凡大年初一「好運犇向你福氣袋」未中獎的民眾，皆可持摸彩券存根聯兌換「新春犇Fun總抽獎」抽獎券1張，有機會抽中市價5萬8980元的電動機車。

漢神巨蛋為落實防疫，有別以往大年初一現場販售福氣袋、現場抽獎的方式，今年福氣袋活動改採全預購方式販售，並透過漢神巨蛋FB官方粉絲專頁線上直播抽獎。「好運犇向你福氣袋」2月4日至11日期間開放預購，抽獎券需於2月12日中午12點前投入摸彩箱，下午2點線上直播抽獎。