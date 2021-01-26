迷彩印花滿出來的BURBERRY早秋 是設計師的日常

BURBERRY發表2021早秋時裝造型系列，展現了首席創意總監Riccardo Tisci既浪漫又務實的日裝概念，從經典西裝與大衣中表現新的剪裁、繽紛花朵和刺繡細節，展現時髦迷彩和傳統格紋的變化，也為男女裝跨界輪廓帶來豐富表現。

Riccardo Tisci表示早秋系列即是他外出的日常服，運用他對自然中所有對比元素的喜愛，因此本系列結合了大自然的浪漫與美，還有務實特性。而英國豐富的傳統服裝元素，始終是他的靈感來源，並且結合戶外活動的服裝輪廓，呼應品牌創始人Thomas Burberry建立品牌的核心。

女士服裝以帥氣的迷彩印花風衣、派克大衣和短大衣、明襇袋上衣表現中性俐落，長飄帶的工裝褲，則延續自前季的大衣點綴，風衣面料為科技羊毛，搭配蕾絲長襯衫和摺邊打褶短褲，馬甲連身裙則是相對性感的象徵，活潑的印花、色彩和自然質料為本季重點。男士的外套、連帽上衣、工裝褲和蘇格蘭裙，都以迷彩花色、手繪榆樹為主，可拆式風箱褶口袋背心則是搶眼單品。在既定的服裝型態中超越常規，成了本季Riccardo Tisci的宗旨，Olympia手袋也以超大絎縫皮革到小巧方正的腰包為創新，Lola包則綴以米字旗嵌花皮革、徽章縫飾，整體色彩則以品牌標誌的米色、活潑且充滿變化的橙色和蕨類的綠色，增添活力新鮮感。