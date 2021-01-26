快訊

律師兄長呂傳勝病逝 呂秀蓮曝美麗島大審翻案秘辛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

迷彩印花滿出來的BURBERRY早秋 是設計師的日常

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
BURBERRY發表2021早秋時裝造型系列。圖／BURBERRY提供
BURBERRY發表2021早秋時裝造型系列。圖／BURBERRY提供

BURBERRY發表2021早秋時裝造型系列，展現了首席創意總監Riccardo Tisci既浪漫又務實的日裝概念，從經典西裝與大衣中表現新的剪裁、繽紛花朵和刺繡細節，展現時髦迷彩和傳統格紋的變化，也為男女裝跨界輪廓帶來豐富表現。

Riccardo Tisci表示早秋系列即是他外出的日常服，運用他對自然中所有對比元素的喜愛，因此本系列結合了大自然的浪漫與美，還有務實特性。而英國豐富的傳統服裝元素，始終是他的靈感來源，並且結合戶外活動的服裝輪廓，呼應品牌創始人Thomas Burberry建立品牌的核心。

女士服裝以帥氣的迷彩印花風衣、派克大衣和短大衣、明襇袋上衣表現中性俐落，長飄帶的工裝褲，則延續自前季的大衣點綴，風衣面料為科技羊毛，搭配蕾絲長襯衫和摺邊打褶短褲，馬甲連身裙則是相對性感的象徵，活潑的印花、色彩和自然質料為本季重點。男士的外套、連帽上衣、工裝褲和蘇格蘭裙，都以迷彩花色、手繪榆樹為主，可拆式風箱褶口袋背心則是搶眼單品。在既定的服裝型態中超越常規，成了本季Riccardo Tisci的宗旨，Olympia手袋也以超大絎縫皮革到小巧方正的腰包為創新，Lola包則綴以米字旗嵌花皮革、徽章縫飾，整體色彩則以品牌標誌的米色、活潑且充滿變化的橙色和蕨類的綠色，增添活力新鮮感。

Olympia手袋推出蕨類的綠色系新款。圖／BURBERRY提供
Olympia手袋推出蕨類的綠色系新款。圖／BURBERRY提供
（左）本季以馬甲連身裙作為女性晚裝的性感穿搭、搭襯Bermondsey托特包。圖／BURBERRY提供
（左）本季以馬甲連身裙作為女性晚裝的性感穿搭、搭襯Bermondsey托特包。圖／BURBERRY提供
The Pocket系列包款加長型配上多個拉鍊袋，為早秋的嶄新設計。圖／BURBERRY提供
The Pocket系列包款加長型配上多個拉鍊袋，為早秋的嶄新設計。圖／BURBERRY提供
BURBERRY早秋有多款腰包單品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY早秋有多款腰包單品。圖／BURBERRY提供
早秋迷彩印花的戶外活動服裝，呼應創辦人Thomas Burberry建立品牌的核心。圖／BURBERRY提供
早秋迷彩印花的戶外活動服裝，呼應創辦人Thomas Burberry建立品牌的核心。圖／BURBERRY提供
以動物印花為靈感的BURBERRY早秋腰包。圖／BURBERRY提供
以動物印花為靈感的BURBERRY早秋腰包。圖／BURBERRY提供
粉紅色運用在男裝也是早秋的亮點之一。圖／BURBERRY提供
粉紅色運用在男裝也是早秋的亮點之一。圖／BURBERRY提供
男裝的可拆式風箱褶口袋背心是搶眼單品。圖／BURBERRY提供
男裝的可拆式風箱褶口袋背心是搶眼單品。圖／BURBERRY提供
BURBERRY早秋以迷彩印花和活潑的橙色增添活力。圖／BURBERRY提供
BURBERRY早秋以迷彩印花和活潑的橙色增添活力。圖／BURBERRY提供

品牌 西裝

延伸閱讀

毛大衣艷照外洩 半百女星下雪天不畏冷大露渾圓雪乳

張碧晨瞞孕產女 2年前大肚畫面流出竟沒人發現！

億萬網紅小小孩最愛BURBERRY童裝 迷你英倫風超可愛

帥氣、喜氣都包了！彭于晏Berluti、宋威龍BURBERRY難得一見紅色系穿搭

相關新聞

漢神巨蛋福氣袋2月4日開賣 300元抽70.9萬汽車直播開獎

漢神巨蛋今年推出「好運犇向你福氣袋」活動，2月4日至11日開放預購，會員只要持漢神超集卡過卡，加上300元現金購買好運犇...

冠軍又是它！IKEA曝光2020百元小物排行榜，全買免千元

過新年最重要是大掃除，掃除過去也代表著「更新」，為生活更新，讓未來的日子更新。大掃除最重要就是好用的工具，IKEA也公布...

PORTER INTERNATIONAL熱銷包款再進化 跨界中衛打造人氣新口罩

在2020年年末時，袋包品牌PORTER INTERNATIONAL與知名口罩品牌CSD中衛合作，共同打造全新包款，以及...

肉盤重1.5公斤！肉多多「開運鍋」爽嗑牛小排、雲林豬

農曆新年即將到來，以大份量肉盤著稱的「肉多多火鍋」了解民眾過年圍爐的需求，特別以美國牛小排、台灣雲林培根豬等不同食材，推...

最後一波手刀快搶！PChome 24h購物、momo購物網 「哆啦A夢聯名醫療口罩」預購時間快筆記

「哆啦A夢聯名醫療口罩」最後一波！PChome 24購物、momo購物網都將於1月28日上午9點開放限量預購華淨醫材與哆...

全家便利商店推「LINE FRIENDS集點換購」！三角靠枕、摺疊收納拖車可愛必收

熊大、兔兔、莎莉出沒全家便利商店！看好人氣肖像聯名總能吸引一票鐵粉搶買，全家便利商店將於1月27日起限量推出「LINE ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。