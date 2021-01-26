今晚九點鎖定官網 香奈兒春夏高級訂製大秀登場

香奈兒即將在台灣時間今天晚上九點發表2021春夏高級訂製服系列，這場大秀影像將由荷蘭攝影師Anton Corbijn掌鏡。而在秀正式開始前，一連串預告也已經在官方的社群平台、官網釋出，Anton Corbijn操刀的前導影像，揭露了許多細節重點，體現細緻工藝魅力。

這次的相關預告影片、照片是在香奈兒位於巴黎康朋街31號的高級訂製服工作坊拍攝的，搭配著粉紅色雙C Logo的影像、粉紅或桃紅色的亮片、層層堆疊的荷葉邊袖子設計、標誌性的斜紋軟呢以粉彩色調呈現等等，似乎都顯示著本季的設計將有更濃厚的柔美特質。

值得一提的是，預告影片使用了80年代經典樂團流行尖端Depeche Mode的音樂《Strangelove》，而攝影師Anton Corbijn正是Depeche Mode御用的視覺創意總監，所以屆時正式發表會看到怎樣的服裝與音樂、視覺融合的新火花？也讓人非常期待。