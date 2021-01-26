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冠軍又是它！IKEA曝光2020百元小物排行榜，全買免千元

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
IKEA BÄSTIS毛絮黏把／19元。圖／IKEA提供
IKEA BÄSTIS毛絮黏把／19元。圖／IKEA提供

過新年最重要是大掃除，掃除過去也代表著「更新」，為生活更新，讓未來的日子更新。大掃除最重要就是好用的工具，IKEA也公布2020年最熱賣百元小物，不僅讓你好收納，百元商品依然能讓家中氛圍、質感不退減。而其中第一名蟬聯多年，只要19元，根本是超級霸主。

第10名／OMSORG鞋拔

穿鞋的好幫手，採用長型的設計，穿鞋不彎腰，也推薦給長者或居家沒有穿鞋椅的人。

第9名／TOMAT噴式澆水瓶

近日來疫情關係大家都會勤洗手、使用酒精，而TOMAT噴式澆水瓶，能調整噴水口的出水大小，不論是要澆花或裝酒精消毒都合適。

第8名／STEKNING洗碗布/抹布碗盤

清潔是過年最頻繁的事情，使用看看STEKNING洗碗布/抹布吧，超細纖維材質，不使用清潔劑也能有效清除污漬，擦拭碗盤不怕刮傷、吸水力強便宜又耐用。

第7名／DOFTA香氛裝飾品

帶有果香調性的DOFTA香氛裝飾品桃子/橘子香味，在這過年期間，居家中有著更喜氣的香氣。

第6名／PRUTA保鮮盒17件組

可放蔬果、食材、外出野餐、冰箱收納皆可使用的PRUTA保鮮盒17件組只要149元，平均1件不到10元的實惠價格，怎能不擁有呢？

第5名／ÖVERMÄTT食物保鮮罩3件組

食物、食材的保鮮是過年期間最重要的一件事情。ÖVERMÄTT食物保鮮罩3件組，使用矽膠材質，能阻絕灰塵、空氣。

第4名／SAMLA收納盒系列

整理收納是門學問，要如何堆放才能最省空間？SAMLA收納盒系列可堆疊，從小配件到較大的物品都可收納，外盒透明設計能夠讓收納物品一目瞭然，無需翻找。

第3名／RIKLIG茶壺

想要過年期間泡杯茶又怕高溫而釋出的有害物質傷害。RIKLIG茶壺使用玻璃材質能耐高溫防止釋出有害物質，極簡又時尚的壺身設計，既實用又美觀，讓喝茶與居家氛圍配置，搭配得恰到好處的一景。

第2名／ISTAD保鮮袋

以再生材質採用甘蔗產業的ISTAD保鮮袋，有多款尺寸、顏色供大家挑選，適合收居家零散物品、食品、生鮮等，甚至可以當隨身收納，夾鏈密封可重複使用。

第1名／BÄSTIS毛絮黏把

蟬聯多年的霸主就是BÄSTIS毛絮黏把，家中有毛小孩的人千萬不能錯過的清潔神器，衣物、傢俱、汽車、毛髮都能一滾清潔，加上親民只要19元的價格，難怪在熱銷排行榜上高居不下。

IKEA TOMAT噴式澆水瓶／39元。圖／IKEA提供
IKEA TOMAT噴式澆水瓶／39元。圖／IKEA提供
IKEA PRUTA保鮮盒17件組／149元。圖／IKEA提供
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IKEA RIKLIG茶壺／175元。圖／IKEA提供
IKEA RIKLIG茶壺／175元。圖／IKEA提供
IKEA DOFTA香氛裝飾品 香味桃子、橘子／29元。圖／IKEA提供
IKEA DOFTA香氛裝飾品 香味桃子、橘子／29元。圖／IKEA提供
IKEA STEKNING（洗碗布／抹布）2件裝／49元。圖／IKEA提供
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IKEA ÖVERMÄTT食物保鮮罩 3件組／129元。圖／IKEA提供
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IKEA OMSORG鞋拔／售價29元。圖／IKEA提供
IKEA OMSORG鞋拔／售價29元。圖／IKEA提供
IKEA ISTAD保鮮袋30件裝／89元。圖／IKEA提供
IKEA ISTAD保鮮袋30件裝／89元。圖／IKEA提供
IKEA SAMLA收納盒系列／全系列產品、價格請洽官網。圖／IKEA提供
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